Hisingen fortsätter segersviten mot Varberg

Hisingen-seger med 4–1 mot Varberg

Hisingens sjätte seger på de senaste sex matcherna

Hisingens Filip Gustavsson tvåmålsskytt

Hisingen fortsätter att vinna mot Varberg i U20 Div 1 A syd vår herr. På lördagen segrade Hisingen på nytt – den här gången med 4–1 (0–1, 3–0, 1–0) borta i Veddige Ishall. Det var Hisingens fjärde raka seger mot Varberg.

Därmed har Hisingen vunnit sex matcher i rad i U20 Div 1 A syd vår herr.

Filip Gustavsson med två mål för Hisingen

Albin Johansson gjorde 1–0 till Varberg efter 5.35 assisterad av Eric Koskela och Viggo Abrahamsson.

Hisingen gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3.

8.11 in i tredje perioden fick Joakim Tornberg utdelning på pass av Noah Fredriksson och Linus Lövgren och ökade ledningen.

Varberg har tre vinster och två förluster och 23–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Hisingens IK vunnit.

Nästa motstånd för Varberg är Grästorp. Lagen möts lördag 24 januari 15.40 i Veddige Ishall. Hisingen tar sig an Rönnäng borta onsdag 21 januari 19.30.

Varberg–Hisingen 1–4 (1–0, 0–3, 0–1)

U20 Div 1 A syd vår herr, Veddige Ishall

Första perioden: 1–0 (5.35) Albin Johansson (Eric Koskela, Viggo Abrahamsson).

Andra perioden: 1–1 (22.21) Ludvig Hagström, 1–2 (24.12) Filip Gustavsson, 1–3 (36.10) Filip Gustavsson (Igor Dashevskyi).

Tredje perioden: 1–4 (48.11) Joakim Tornberg (Noah Fredriksson, Linus Lövgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Varberg: 3-0-2

Hisingen: 5-0-0

Nästa match:

Varberg: Grästorps IK, hemma, 24 januari 15.40

Hisingen: Rönnängs IK, borta, 21 januari 19.30