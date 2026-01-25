Hisingen bröt tuffa sviten med 3–2 mot Kållered SK U18

Seger för Hisingen med 3–2 efter straffar

John Björsander matchvinnare för Hisingen

Kållered SK U18:s fjärde raka förlust

Det blev fyra raka nederlag i U18 division 1 syd A vår för Hisingen. Men på söndagen borta mot Kållered SK U18 kom trendbrottet. Matchen i Kållereds Ishall slutade 2–3 (1–1, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1) efter straffar.

Kållered SK U18–Hisingen – mål för mål

Alvin Thulin gjorde 1–0 till Hisingen efter bara 1.08 med assist av Ludvig Krook och Arvid Blackås. Efter 12.09 kvitterade Kållered SK U18 när Charlie Blomqvist slog till på pass av Oscar Tobiasson och Gustav Bräutigam.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

13.04 in i tredje perioden satte Oscar Tobiasson pucken på pass av Gustav Corneliusson och gav laget ledningen. Hisingen kvitterade till 2–2 med 1.34 kvar att spela genom Mateusz Myszka framspelad av John Björsander och Ludvig Krook.

Hisingen vann straffläggningen efter att John Björsander satt den avgörande straffen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 mars i Tuve Ishall.

Nästa motstånd för Hisingen är Lidköping. Lagen möts onsdag 28 januari 19.30 i Ishallen Lidköping.

Kållered SK U18–Hisingen 2–3 (1–1, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd A vår, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (1.08) Alvin Thulin (Ludvig Krook, Arvid Blackås), 1–1 (12.09) Charlie Blomqvist (Oscar Tobiasson, Gustav Bräutigam).

Tredje perioden: 2–1 (53.04) Oscar Tobiasson (Gustav Corneliusson), 2–2 (58.26) Mateusz Myszka (John Björsander, Ludvig Krook).

Straffar: 2–3 (65.00) John Björsander.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered SK U18: 1-1-3

Hisingen: 1-2-2

Nästa match:

Hisingen: HC Lidköping Red Roosters, borta, 28 januari 19.30