Henrik Hallberg stor matchhjälte när Hanviken vann

Hanviken vann med 4–3 mot Visby/Roma

Henrik Hallberg matchvinnare för Hanviken

Andra raka segern för Hanviken

Hanviken vann en målmässigt jämn match hemma mot Visby/Roma i hockeyettan södra på söndagen. 4–3 (1–0, 0–2, 3–1) slutade matchen.

Hanviken–Visby/Roma – mål för mål

Erik Palm gjorde 1–0 till Hanviken efter 4.40 assisterad av Isak Dahlin och Henrik Hallberg.

Efter 14.05 i andra perioden nätade Andreas Thelander framspelad av Alexander Bjurström och Elias Lindström och kvitterade för Visby/Roma.

Karl Påhlsson gjorde dessutom 1–2 efter 16.32 på pass av Alexander Bjurström och Elias Lindström.

Hanviken vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2 i tredje perioden. 3–2-målet kom med bara 2.33 kvar att spela genom Edvin Isén. Och med knappt två minuter kvar att spela kom också 4–2 genom Henrik Hallberg.

Erik Rainersson reducerade dock för Visby/Roma med bara en minut kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Hanvikens Isak Dahlin hade tre assists och Henrik Hallberg stod för ett mål och två assists.

Det här var Hanvikens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Visby/Romas andra uddamålsförlust.

Hanviken stannar därmed på tionde plats och Visby/Roma på fjärde plats i tabellen. Noteras kan att Hanviken sedan den 25 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen möts igen 28 december i Visby Ishall.

I nästa match, lördag 29 november möter Hanviken Tingsryd hemma i Tyresö Ishall 16.00 medan Visby/Roma spelar borta mot Mariestad 15.00.

Hanviken–Visby/Roma 4–3 (1–0, 0–2, 3–1)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (4.40) Erik Palm (Isak Dahlin, Henrik Hallberg).

Andra perioden: 1–1 (34.05) Andreas Thelander (Alexander Bjurström, Elias Lindström), 1–2 (36.32) Karl Påhlsson (Alexander Bjurström, Elias Lindström).

Tredje perioden: 2–2 (40.40) Alex Ek (Henrik Hallberg, Isak Dahlin), 3–2 (57.27) Edvin Isén (Erik Palm), 4–2 (58.13) Henrik Hallberg (Jacob Samuelsson, Isak Dahlin), 4–3 (59.49) Erik Rainersson (Casper Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 3-1-1

Visby/Roma: 3-0-2

Nästa match:

Hanviken: Tingsryds AIF, hemma, 29 november

Visby/Roma: Mariestad BoIS HC, borta, 29 november