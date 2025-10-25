Hemmasegern mot Skövde HC förlänger sviten för Mariestad

Mariestad vann med 7–5 mot Skövde HC

Olle Fjellman avgjorde för Mariestad

Tionde raka segern för Mariestad

Mariestad och Skövde HC möttes på lördagen i Mariehus Arena. Mariestad hade nio vinster i rad i U20 division 1 B syd herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 7–5 (1–1, 2–3, 4–1).

– Ett tufft derby, Skövde är effektiva och giftiga framåt. Grabbarna klev fram i sista och visade karaktär, tyckte Mariestads tränare Douglas Lögdal, efter matchen.

Stig Lindell med två mål för Mariestad

Första perioden var jämn. Mariestad inledde bäst och tog ledningen genom Stig Lindell efter 7.02, men Skövde HC kvitterade genom Wilmer Eriksson efter 13.33. Skövde HC spelade bäst i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–4.

Mariestad tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.55 genom Thure Ahl och gick upp till 5–4 innan Skövde HC svarade.

Segern skrevs till slut till 7–5 för Mariestad.

Thure Ahl och Olle Fjellman gjorde ett mål och tre assist var för Mariestad.

Det här betyder att Mariestad är kvar i serieledning och Skövde HC stannar sist, på sjätte plats, i tabellen.

När lagen senast möttes vann Mariestads BoIS HC med 7–1.

Mariestad tar sig an Ulricehamns IF/Nittorps IK i nästa match borta lördag 1 november 11.40. Skövde HC möter Grästorp hemma tisdag 28 oktober 19.00.

Mariestad–Skövde HC 7–5 (1–1, 2–3, 4–1)

U20 division 1 B syd herr, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (7.02) Stig Lindell (Olle Fjellman, Lukas Ottosson), 1–1 (13.33) Wilmer Eriksson (Anton Pirinen).

Andra perioden: 2–1 (29.56) Stig Lindell (Lukas Ottosson, Olle Fjellman), 2–2 (30.18) Vilmer Staaff Ekman (Henrik Szwengier, William Samuelsson), 3–2 (33.09) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist, Thure Ahl), 3–3 (34.17) Anton Pirinen (Arvid Nilsson, Leo Brunstedt), 3–4 (38.16) Wilmer Eriksson (William Magnusson).

Tredje perioden: 4–4 (41.55) Thure Ahl (Olle Fjellman), 5–4 (51.34) Amandus Alt Almqvist (Leo Wallin, Adrian Johnson), 5–5 (55.45) Loke Jonsson (Lukas Johannesson), 6–5 (57.27) Olle Fjellman (Thure Ahl), 7–5 (59.08) Leo Wallin (Thure Ahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 5-0-0

Skövde HC: 1-0-4

Nästa match:

Mariestad: Ulricehamns IF/Nittorps IK, borta, 1 november

Skövde HC: Grästorps IK, hemma, 28 oktober