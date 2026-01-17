Hemmasegern mot Rydaholm förlänger sviten för Kalmar

Kalmar vann med 5–0 mot Rydaholm

Kalmars sjätte seger på de senaste sex matcherna

Markus Hatlem med två mål för Kalmar

Det går fortsatt bra för Kalmar i U20 Div 1 C syd vår herr. På lördagen mötte laget Rydaholm på hemmaplan i Hatstore Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Rydaholm blev 5–0 (1–0, 1–0, 3–0).

Markus Hatlem gav Kalmar ledningen efter 10.55 framspelad av Viktor Tuszynski och Jacob Wittenström.

Laget gjorde 2–0 i slutsekunderna av andra perioden när Elliott Fredhöj hittade rätt på pass av Jacob Wittenström och Viktor Tuszynski.

Kalmar fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Aziz Usmanov, William Johansson och Markus Hatlem.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Kalmar i serieledning och Rydaholm på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kalmar HC vunnit.

Kalmar tar sig an Nässjö i nästa match borta tisdag 20 januari 19.30. Rydaholm möter Värnamo hemma lördag 24 januari 14.00.

Kalmar–Rydaholm 5–0 (1–0, 1–0, 3–0)

U20 Div 1 C syd vår herr, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (10.55) Markus Hatlem (Viktor Tuszynski, Jacob Wittenström).

Andra perioden: 2–0 (39.59) Elliott Fredhöj (Jacob Wittenström, Viktor Tuszynski).

Tredje perioden: 3–0 (43.43) William Johansson (Lucas Erlandsson, Aziz Usmanov), 4–0 (45.17) Aziz Usmanov (Lauris Strazdins), 5–0 (54.19) Markus Hatlem (Michal Kanca, Henri Thüberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 5-0-0

Rydaholm: 1-0-4

Nästa match:

Kalmar: Nässjö HC, borta, 20 januari 19.30

Rydaholm: Värnamo GIK, hemma, 24 januari 14.00