Hemmasegern mot Linköping förlänger sviten för Frölunda

Seger för Frölunda med 5–3 mot Linköping

Måns Toresson matchvinnare för Frölunda

Fjärde raka segern för Frölunda

Det går fortsatt bra för Frölunda i U20 nationell södra. På söndagen mötte laget Linköping i Frölundaborg och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad, och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Linköping blev 5–3 (2–1, 1–0, 2–2).

Frölunda–Linköping – mål för mål

Frölunda startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Bosse Meijer och Adam Nömme innan Linköping svarade och gjorde 2–1 genom Douglas Paul. Efter 14.12 i andra perioden nätade Alfred Persson, framspelad av Max Westergård och Zigge Bratt och gjorde 3–1. Linköping reducerade dock till 3–2 genom Oscar Holmertz tidigt i tredje perioden av perioden.

Frölunda utökade ledningen igen genom Måns Toresson efter 6.52.

Linköping gjorde 4–3 genom Oscar Holmertz efter 8.29 av perioden.

Frölunda kunde dock avgöra till 5–3 med 1.04 kvar av matchen genom Max Westergård.

Frölunda har nu elva poäng efter fyra spelade matcher medan Linköping har sex poäng efter tre matcher.

I nästa match möter Frölunda Växjö hemma på lördag 27 september 16.30. Linköping möter Växjö tisdag 23 september 19.00 borta.

Frölunda–Linköping 5–3 (2–1, 1–0, 2–2)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (7.09) Bosse Meijer (Oskar Wahlberg, Liam Elofsson), 2–0 (10.10) Adam Nömme, 2–1 (10.21) Douglas Paul (Milton Carpenhammar).

Andra perioden: 3–1 (34.12) Alfred Persson (Max Westergård, Zigge Bratt).

Tredje perioden: 3–2 (42.24) Oscar Holmertz (David Huk, Oscar Emvall), 4–2 (46.52) Måns Toresson (Adam Nömme, Alexander Eklöf), 4–3 (48.29) Oscar Holmertz (David Huk, Axel Lindqvist), 5–3 (58.56) Max Westergård.

Nästa match:

Frölunda: Växjö Lakers HC, hemma, 27 september

Linköping: Växjö Lakers HC, borta, 23 september