Hemmasegern mot LHC förlänger sviten för Djurgården

Seger för Djurgården med 2–1 mot LHC

Djurgårdens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Victor Eklund matchvinnare för Djurgården

Det går fortsatt bra för Djurgården i SHL. På lördagen mötte laget LHC på hemmaplan på Hovet och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot LHC blev 2–1 (1–0, 1–0, 0–1).

Brynäs nästa för Djurgården

Djurgården tog ledningen efter 15 minuters spel genom Viggo Björck.

Efter 5.31 i andra perioden nätade Victor Eklund framspelad av Anton Frondell och gjorde 2–0.

13.07 in i tredje perioden fick Jakub Vrana utdelning och reducerade. Men mer än så orkade LHC inte med.

Nästa motstånd för Djurgården är Brynäs. LHC tar sig an Färjestad hemma. Båda matcherna spelas torsdag 19 februari 19.00.

Djurgården–LHC 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)

SHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (15.07) Viggo Björck.

Andra perioden: 2–0 (25.31) Victor Eklund (Anton Frondell).

Tredje perioden: 2–1 (53.07) Jakub Vrana.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 4-0-1

LHC: 2-1-2

Nästa match:

Djurgården: Brynäs IF, borta, 19 februari 19.00

LHC: Färjestads BK, hemma, 19 februari 19.00