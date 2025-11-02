Hemmasegern mot Kristianstad förlänger sviten för Nybro Vikings

Nybro Vikings segrade – 5–2 mot Kristianstad

Nybro Vikings femte seger på de senaste sex matcherna

Aston Lindahl avgjorde för Nybro Vikings

5–2 (3–0, 1–2, 1–0) blev resultatet när Nybro Vikings och Kristianstad möttes i Liljas Arena på söndagen. I och med detta har Nybro Vikings fyra raka segrar i U18 division 1 syd C herr.

Nybro Vikings–Kristianstad – mål för mål

Nybro Vikings stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.17 i mitten av perioden. Nybro Vikings ökade ledningen till 4–0 genom Vilgot Zetterqvist efter 4.09 i andra perioden.

Kristianstad reducerade dock till både 4–1 och 4–2 genom Albert Persson Kruse och Jiri Petrik i andra perioden. 8.35 in i tredje perioden nätade Nybro Vikings Manfred Åkesson på pass av Wilmer Holmqvist och ökade ledningen.

Lagen möts på nytt i Kristianstads Ishall den 7 december.

I nästa match, söndag 9 november möter Nybro Vikings Jonstorp hemma i Liljas Arena 14.30 medan Kristianstad spelar borta mot Mörrums GoIS J18 12.00.

Nybro Vikings–Kristianstad 5–2 (3–0, 1–2, 1–0)

U18 division 1 syd C herr, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (11.37) Norton Jonsson (Joel Falck), 2–0 (15.08) Sebastian Hammarstedt (Joel Falck, Casper Forsberg), 3–0 (17.54) Aston Lindahl (Norton Jonsson).

Andra perioden: 4–0 (24.09) Vilgot Zetterqvist (Aston Lindahl, Liam Burgesäter), 4–1 (36.25) Albert Persson Kruse (Eliam Nord), 4–2 (39.38) Jiri Petrik.

Tredje perioden: 5–2 (48.35) Manfred Åkesson (Wilmer Holmqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro Vikings: 4-1-0

Kristianstad: 1-0-4

Nästa match:

Nybro Vikings: Jonstorps IF IshF, hemma, 9 november

Kristianstad: Mörrums GoIS IK, borta, 9 november