Hemmasegern mot Borlänge förlänger sviten för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 segrade – 3–0 mot Borlänge

BIK Karlskoga J20 är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Borlänge hemma i Nobelhallen på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–0 (2–0, 1–0, 0–0) innebär att BIK Karlskoga J20 nu har fyra segrar i följd i U20 region väst herr.

– En väl genomförd match; första 10–12 minuterna kommer vi ut på ett väldigt bra vis som ger oss utdelning samt lägger en bra grund för matchen generellt. Bra boxplay och kul för Casper i målet att hålla nollan. Men vi behöver jobba vidare med bra beteenden och höja upp vår effektivitet framöver, kommenterade BIK Karlskoga J20:s tränare Markus Karlsson efter matchen.

Hudiksvall nästa för BIK Karlskoga J20

Agust Kittel blev stor matchhjälte med sina tre mål för BIK Karlskoga J20.

BIK Karlskoga J20 stannar därmed på fjärde plats och Borlänge på tredje plats, i tabellen. BIK Karlskoga J20 var åtta i tabellen för 29 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Säsongens första möte lagen emellan vann Borlänge HF med 5–2.

I nästa match, lördag 25 oktober möter BIK Karlskoga J20 Hudiksvall hemma i Nobelhallen 16.30 medan Borlänge spelar hemma mot Malung 12.00.