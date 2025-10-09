Hemmasegern mot Boo förlänger sviten för Enköping

Enköping-seger med 5–2 mot Boo

Daniel Lindeberg gjorde två mål för Enköping

Fjärde raka segern för Enköping

Det går fortsatt bra för Enköping i U18 allettan östra herr. På torsdagen mötte laget Boo i Bahcohallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Boo blev 5–2 (2–0, 2–0, 1–2).

Enköpings Daniel Lindeberg tvåmålsskytt

Enköping tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fem minuter. Även i andra perioden var Enköping starkast och gick från 2–0 till 4–0 genom två mål av Daniel Lindeberg i mitten av perioden. Boo reducerade dock till 4–1 genom Nils Albertsson tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Efter 10.44 ökade Enköping på till 5–1 genom Gabriel Shafadi.

Vincent Sörlin reducerade förvisso, men närmare än 5–2 kom inte Boo. Enköping tog därmed en säker seger.

Enköpings Daniel Lindeberg stod för två mål och ett assist.

För hemmalaget betyder resultatet första plats i tabellen. Boo är på sjätte plats.

Den 20 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Björknäs Ishall.

Söndag 12 oktober möter Enköping Viggbyholm borta 18.40 och Boo möter Järna hemma 16.30.

Enköping–Boo 5–2 (2–0, 2–0, 1–2)

U18 allettan östra herr, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (8.20) Erik Nederberg (William Lind, Gabriel Shafadi), 2–0 (13.29) Einar Genberg (Gabriel Söderberg, Anton Tolar).

Andra perioden: 3–0 (32.49) Daniel Lindeberg (Erik Nederberg, Svante Lilja), 4–0 (37.43) Daniel Lindeberg (Neo Aronsson, Oscar Walter).

Tredje perioden: 4–1 (42.39) Nils Albertsson, 5–1 (50.44) Gabriel Shafadi (Daniel Lindeberg, Fabian Kåkemyhr), 5–2 (51.03) Vincent Sörlin (Max Stavin).

Nästa match:

Enköping: Viggbyholms IK, borta, 12 oktober

Boo: Järna SK, hemma, 12 oktober