Helsingborg vann borta mot Karlskrona

Helsingborg-seger med 3–2 mot Karlskrona

Linus Leandersson matchvinnare för Helsingborg

Andra raka segern för Helsingborg

Det blev en uddamålsseger för Helsingborg i matchen mot Karlskrona i U20 region syd topp 6 på fredagen. Laget vann med 3–2 (2–0, 0–1, 1–1) borta i NKT Arena.

– Idag var det kul se att killarna börjat spela slutspelshockey. De kämpade hårt för varandra och skapade nog med klara målchanser för att vinna denna tajta match. Tyvärr så bjuder vi på samtliga tre mål Helsingborg gör idag, vilket inte håller i denna tuffa serie. Nya tag nästa vecka och vi ska fortsätta kämpa för att uppnå de mål vi satt upp inför säsongen, kommenterade Karlskronas huvudtränare Joakim Jonasson.

Tingsryd J20 nästa för Helsingborg

Helsingborg startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 18 sekunder slog Milton Hållström till framspelad av Conrad Svensson och Isak Paerremand. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 13.24 när Conrad Svensson slog till.

Efter 19.30 i andra perioden slog Isak Dabäck till framspelad av Olle Sandell och reducerade åt Karlskrona.

1.10 in i tredje perioden satte Linus Leandersson pucken på pass av Oscar Lingmerth och Milton Karlsson och ökade ledningen. 9.50 in i perioden nätade Karlskronas Anton Andersson framspelad av Filip Brander och reducerade. Men mer än så orkade Karlskrona inte med.

Det här betyder att Karlskrona nu ligger på fjärde plats i tabellen och Helsingborg är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Helsingborg HC Ungdom vunnit.

Nästa motstånd för Karlskrona är Jonstorp. Lagen möts lördag 24 januari 15.30 i NKT Arena. Helsingborg tar sig an Tingsryd J20 borta tisdag 20 januari 19.15.

Karlskrona–Helsingborg 2–3 (0–2, 1–0, 1–1)

U20 region syd topp 6, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (0.18) Milton Hållström (Conrad Svensson, Isak Paerremand), 0–2 (13.24) Conrad Svensson.

Andra perioden: 1–2 (39.30) Isak Dabäck (Olle Sandell).

Tredje perioden: 1–3 (41.10) Linus Leandersson (Oscar Lingmerth, Milton Karlsson), 2–3 (49.50) Anton Andersson (Filip Brander).

Nästa match:

Karlskrona: Jonstorps IF IshF, hemma, 24 januari 15.30

Helsingborg: Tingsryds AIF Utv, borta, 20 januari 19.15