Helsingborg starkast – avgjorde i förlängningen mot Olofström

Helsingborg vann med 4–3 efter förlängning

Helsingborgs Linus Leandersson tvåmålsskytt

Milton Karlsson matchvinnare för Helsingborg

Matchen i U20 region syd herr mellan hemmalaget Olofström och gästande Helsingborg var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 4–3 (1–1, 2–0, 0–2, 1–0). Stor matchhjälte 26 sekunder in i förlängningen blev Milton Karlsson som stod för det avgörande målet.

Linus Leandersson med två mål för Helsingborg

Första perioden var jämn. Helsingborg inledde bäst och tog ledningen genom Linus Leandersson efter 10.16, men Olofström kvitterade genom Gustav Reinert efter 16.05. I andra perioden var det Helsingborg som var vassast och gick från 1–1 till 1–3 genom två snabba mål i slutet av perioden av Linus Leandersson och Milton Hållström. Men Olofström stod för en grym upphämtning till 3–3 med två mål på bara 1.25. Gustav Reinert gjorde 2–3 efter 18.34 och Lowe Knoester fullbordade comebacken efter 19.59. Matchvinnare för bortalaget Helsingborg blev Milton Karlsson som 26 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Milton Hållström och Milton Karlsson gjorde båda ett mål och två assist för Helsingborg.

Det här var Olofströms andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Helsingborgs andra uddamålsseger.

Lagen möts igen 6 december i Olympiarinken.

I nästa match, tisdag 28 oktober möter Olofström Borås borta i Borås Ishall 19.30 medan Helsingborg spelar hemma mot Hanhals 19.15.

Olofström–Helsingborg 3–4 (1–1, 0–2, 2–0, 0–1)

U20 region syd herr, Stålhallen

Första perioden: 0–1 (10.16) Linus Leandersson (Milton Karlsson, Milton Hållström), 1–1 (16.05) Gustav Reinert (Axel Evernäs, Arvid Boklund).

Andra perioden: 1–2 (34.13) Linus Leandersson (Lion Aho, Milton Karlsson), 1–3 (36.37) Milton Hållström (Isak Paerremand).

Tredje perioden: 2–3 (58.34) Gustav Reinert (Mike Westmark, Leo Widén), 3–3 (59.59) Lowe Knoester (Viktor Forsberg).

Förlängning: 3–4 (60.26) Milton Karlsson (Milton Hållström, Felix Unger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 3-1-1

Helsingborg: 3-1-1

Nästa match:

Olofström: Borås HC, borta, 28 oktober

Helsingborg: Hanhals IF, hemma, 28 oktober