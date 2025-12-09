Helsingborg säkrade seger mot Hanhals

Seger för Helsingborg med 4–1 mot Hanhals

Helsingborgs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Linus Leandersson avgjorde för Helsingborg

Helsingborg segrade mot Hanhals på bortaplan i Kungsbacka Ishall i U20 region syd herr. 1–4 (0–1, 1–1, 0–2) slutade matchen på tisdagen.

Segern var Helsingborgs fjärde på de senaste fem matcherna.

Karlskrona nästa för Helsingborg

Linus Leandersson gav Helsingborg ledningen efter 18 minuter efter pass från Arvid Berlin och Milton Hållström.

Hanhals kvitterade till 1–1 redan efter efter 2.42 i andra perioden genom Love Klaveskjöld med assist av Jack Lansinger och Hugo Flink.

Efter 6.47 i andra perioden nätade Linus Leandersson på nytt på pass av Isak Paerremand och Milton Hållström och gav Helsingborg ledningen.

12.56 in i tredje perioden slog Felix Unger till framspelad av Erik Sjöström och Isak Paerremand och ökade ledningen.

Efter 14.34 slog Felix Unger till återigen framspelad av Eric Dunér och Viggo Stein och ökade ledningen för Helsingborg.

Med en omgång kvar är Hanhals på fjärde plats i tabellen medan Helsingborg är på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Helsingborg HC Ungdom med 7–3.

Hanhals tar sig an Tingsryd J20 i nästa match borta lördag 13 december 13.10. Helsingborg möter samma dag 16.00 Karlskrona hemma.

Hanhals–Helsingborg 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

U20 region syd herr, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 0–1 (18.00) Linus Leandersson (Arvid Berlin, Milton Hållström).

Andra perioden: 1–1 (22.42) Love Klaveskjöld (Jack Lansinger, Hugo Flink), 1–2 (26.47) Linus Leandersson (Isak Paerremand, Milton Hållström).

Tredje perioden: 1–3 (52.56) Felix Unger (Erik Sjöström, Isak Paerremand), 1–4 (54.34) Felix Unger (Eric Dunér, Viggo Stein).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals: 3-0-2

Helsingborg: 4-0-1

Nästa match:

Hanhals: Tingsryds AIF Utv, borta, 13 december 13.10

Helsingborg: Karlskrona HK, hemma, 13 december 16.00