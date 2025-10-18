Helsingborg besegrade Kungälv efter Milton Hållströms dubbel

Helsingborg vann med 6–2 mot Kungälv

Det blev Helsingborg som gick segrande ur mötet med Kungälv i U20 region syd herr på hemmaplan, med 6–2 (0–1, 3–1, 3–0).

Ebbe Uller gav gästande Kungälv ledningen efter tolv minuter assisterad av Theo Blomnell. Målet var Ebbe Ullers femte i U20 region syd herr.

Helsingborg kvitterade till 1–1 genom Joel Mårtensson i andra perioden.

Kungälv tog ledningen på nytt genom Elias Andersson efter 14.20.

Felix Unger och Oscar Kjessler låg sen bakom vändningen till 3–2 för Helsingborg. Även i tredje perioden var Helsingborg starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom två mål av Milton Hållström och ett mål av Arvid Berlin och avgjorde matchen.

Milton Hållström gjorde två mål för Helsingborg och ett målgivande pass.

Den 29 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Oasen.

I nästa match, tisdag 21 oktober möter Helsingborg IF Troja-Ljungby borta i SP Arena 19.00 medan Kungälv spelar hemma mot Tingsryd J20 19.40.

Helsingborg–Kungälv 6–2 (0–1, 3–1, 3–0)

U20 region syd herr, Olympiarinken

Första perioden: 0–1 (12.21) Ebbe Uller (Theo Blomnell).

Andra perioden: 1–1 (33.18) Joel Mårtensson (Lion Aho, Isak Paerremand), 1–2 (34.20) Elias Andersson, 2–2 (36.15) Felix Unger (Milton Hållström, Maxwell Ponné), 3–2 (38.17) Oscar Kjessler (Joel Mårtensson, Lion Aho).

Tredje perioden: 4–2 (40.56) Milton Hållström (Isak Paerremand, Marius Decierdo), 5–2 (47.22) Arvid Berlin (Conrad Svensson, Marius Decierdo), 6–2 (56.11) Milton Hållström (Arvid Berlin, Viktor Hylén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 2-0-3

Kungälv: 1-0-4

Nästa match:

Helsingborg: IF Troja-Ljungby, borta, 21 oktober

Kungälv: Tingsryds AIF Utv, hemma, 21 oktober