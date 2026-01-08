Hedqvist och Leskinen blev matchvinnare borta mot Frölunda

Luleå segrade – 2–1 mot Frölunda

Isac Hedqvist matchvinnare för Luleå

Andra raka förlusten för Frölunda

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Luleå, som vann matchen borta mot Frölunda i SHL på torsdagen. 1–2 (0–1, 0–1, 1–0) slutade matchen.

Rögle nästa för Luleå

Luleå tog ledningen efter elva minuter genom Otto Leskinen med assist av Linus Omark och Mathias Bromé.

Efter 18.17 i andra perioden slog Isac Hedqvist till på pass av Brendan Shinnimin och Frederic Allard och gjorde 0–2.

Frölunda reducerade till 1–2 redan efter efter 3.00 i tredje perioden genom Max Lindholm efter pass från Linus Högberg och Jere Innala. Fler mål än så blev det inte för Frölunda.

Luleås nya tabellposition är åttonde plats medan Frölunda fortfarande leder serien, nio poäng före Skellefteå. Noteras kan att Luleå sedan den 27 december har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lördag 10 januari möter Frölunda Leksand hemma 15.15 och Luleå möter Rögle borta 18.00.

Frölunda–Luleå 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 0–1 (11.02) Otto Leskinen (Linus Omark, Mathias Bromé).

Andra perioden: 0–2 (38.17) Isac Hedqvist (Brendan Shinnimin, Frederic Allard).

Tredje perioden: 1–2 (43.00) Max Lindholm (Linus Högberg, Jere Innala).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 3-0-2

Luleå: 3-1-1

Nästa match:

Frölunda: Leksands IF, hemma, 10 januari 15.15

Luleå: Rögle BK, borta, 10 januari 18.00