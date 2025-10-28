Hattrick av Vidar Lindström när Dalen slog Tranås

Dalen-seger med 5–4 mot Tranås

Dalens femte seger på de senaste sex matcherna

Vidar Lindström gjorde tre mål för Dalen

Vidar Lindström stod för ett hattrick när Dalen besegrade Tranås på bortaplan i U20 division 1 C syd herr med 5–4 (1–3, 1–1, 3–0).

Vidar Lindström stod för Dalens avgörande mål 18.44 in i tredje perioden.

Därmed har Dalen vunnit fyra matcher i rad i U20 division 1 C syd herr.

Dalen tog ledningen i början av första perioden genom Luka Nikolic.

Tranås vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen. Dalen reducerade dock till 3–2 genom Vidar Lindström tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 9.04 gjorde Tranås 4–2 genom Daniel Chamoun. Men Dalen vände matchen på nytt i tredje perioden och gick från 4–2 till 4–5. Dalens mål gjordes av Vidar Lindström 2 och Royce Nundahl. Det sista målet kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Vidar Lindström gjorde tre mål för Dalen.

Dalens nya tabellposition är tredje plats medan Tranås är på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tranås AIF med 7–5.

Nästa motstånd för Tranås är Västervik. Dalen tar sig an Mighty Ravens hemma. Båda matcherna spelas lördag 1 november 14.00.

Tranås–Dalen 4–5 (3–1, 1–1, 0–3)

U20 division 1 C syd herr, Tranås Arena

Första perioden: 0–1 (5.52) Luka Nikolic (Melvin Wåhlund, Royce Nundahl), 1–1 (7.28) Vincent Sjöö-Laisio (Isac Ek, Daniel Chamoun), 2–1 (8.10) Liam Dufva (Melvin Svensson), 3–1 (17.51) Melvin Svensson (Liam Dufva, Elliott Svensson).

Andra perioden: 3–2 (20.17) Vidar Lindström (Anton Rydqvist), 4–2 (29.04) Daniel Chamoun (Isac Ek, Hugo Johansson).

Tredje perioden: 4–3 (46.28) Vidar Lindström (Anton Rydqvist, Melvin Wåhlund), 4–4 (48.08) Royce Nundahl (Luka Nikolic, Leo Serup), 4–5 (58.44) Vidar Lindström (Leo Serup, Jim Mackenhauer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 2-0-3

Dalen: 4-1-0

Nästa match:

Tranås: Västerviks IK, borta, 1 november

Dalen: Linköpings Mighty Ravens, hemma, 1 november