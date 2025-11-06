Hattrick av Tyler Bertuzzi när Chicago slog Vancouver
- Chicago-seger med 5–2 mot Vancouver
- Tyler Bertuzzi med tre mål för Chicago
- Ilja Michejev avgjorde för Chicago
Tyler Bertuzzi stod för ett hattrick när Chicago besegrade Vancouver på bortaplan i NHL med 5–2 (0–0, 0–0, 5–2).
Chicagos Tyler Bertuzzi tremålsskytt
De två första perioderna blev mållösa.
Chicago övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.01 genom Tyler Bertuzzi och gick upp till 0–4 innan Vancouver kom tillbaka och reducerade till 2–4.
Innan matchen var över hade Chicago gjort 2–5.
Tyler Bertuzzi gjorde tre mål för Chicago.
Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Vancouver med 13–19 och Chicago med 18–17 i målskillnad.
I tabellen innebär det här att Chicago nu ligger på femte plats. Vancouver är på sjätte plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Vancouver Canucks med 3–2 efter straffar.
I nästa match möter Vancouver Columbus hemma på söndag 9 november 04.00. Chicago möter Calgary lördag 8 november 03.00 borta.
Vancouver–Chicago 2–5 (0–0, 0–0, 2–5)
NHL, Rogers Arena
Tredje perioden: 0–1 (43.01) Tyler Bertuzzi (Matt Grzelcyk, Connor Murphy), 0–2 (46.46) Tyler Bertuzzi (Connor Bedard, Artjom Levsjunov), 0–3 (47.25) Ilja Michejev (Ryan Donato, Oliver Moore), 0–4 (51.40) Tyler Bertuzzi (Louis Crevier, Ryan Donato), 1–4 (56.57) Aatu Raty (Pierre-Olivier Joseph), 2–4 (58.16) Evander Kane (Quinn Hughes, Tom Willander), 2–5 (59.19) Connor Bedard (Spencer Knight).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vancouver: 2-0-3
Chicago: 2-1-2
Nästa match:
Vancouver: Columbus Blue Jackets, hemma, 9 november
Chicago: Calgary Flames, borta, 8 november
