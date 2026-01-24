Hattrick av Olle Carlsson när Mora slog Björklöven

Mora-seger med 6–2 mot Björklöven

Olle Carlsson gjorde tre mål för Mora

Tolfte segern för Mora

Olle Carlsson stod för ett hattrick när Mora besegrade Björklöven på hemmaplan i U20 nationell norra med 6–2 (1–1, 3–1, 2–0).

Därmed har Mora vunnit fyra matcher i rad på hemmaplan.

Olle Carlsson med tre mål för Mora

Joakim Engholm gjorde 1–0 till Björklöven efter bara 1.42 efter förarbete från Filip Nygren och Rasmus Becker. Efter 3.03 i första perioden kvitterade Mora genom Olle Carlsson på passning från Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen och Anton Olsson.

Mora hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 7.16 genom Emil Hermansson och gick upp till 3–1 innan Björklöven svarade.

I periodpausen hade Mora ledningen med 4–2.

15.36 in i tredje perioden slog Olle Carlsson till på nytt framspelad av Colin Wetterberg och Laban Persson och ökade ledningen. Simon Schmid stod för målet när laget punkterade matchen med ett 6–2-mål med 1.27 kvar att spela efter pass från Benjamin Dahlén och Hugo Jackson. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Moras Olle Carlsson stod för tre mål och ett assist och Anton Olsson hade tre assists.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Mora med 17–13 och Björklöven med 21–20 i målskillnad.

Resultatet innebär att Mora ligger kvar på andra plats och Björklöven sist, på tionde plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, söndag 25 januari möter Mora Modo Hockey U20 hemma i Orsa Ishall 12.00 medan Björklöven spelar borta mot Leksand 11.00.

Mora–Björklöven 6–2 (1–1, 3–1, 2–0)

U20 nationell norra, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (1.42) Joakim Engholm (Filip Nygren, Rasmus Becker), 1–1 (3.03) Olle Carlsson (Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen, Anton Olsson).

Andra perioden: 2–1 (27.16) Emil Hermansson (Tobias Aase-Stensland, Anton Olsson), 3–1 (30.08) Olle Carlsson (Anton Olsson, Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen), 3–2 (33.13) Jacob Söderberg-Nelson (Joakim Engholm, Edvin Ek), 4–2 (39.00) Arvid Blom (Olle Carlsson, Pavol Moravek).

Tredje perioden: 5–2 (55.36) Olle Carlsson (Colin Wetterberg, Laban Persson), 6–2 (58.33) Simon Schmid (Benjamin Dahlén, Hugo Jackson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-1-1

Björklöven: 3-0-2

Nästa match:

Mora: Modo Hockey, hemma, 25 januari 12.00

Björklöven: Leksand, borta, 25 januari 11.00