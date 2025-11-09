Hattrick av Melvin Lindgren när IK Göta slog Järna

Seger för IK Göta med 5–1 mot Järna

IK Götas Melvin Lindgren tremålsskytt

Fabian Blomgren avgjorde för IK Göta

Melvin Lindgren stod för ett hattrick när IK Göta besegrade Järna på bortaplan i U18 allettan östra herr med 5–1 (3–1, 1–0, 1–0).

Melvin Lindgren tremålsskytt för IK Göta

Järna tog ledningen i början av första perioden genom Maliik Hellqvist Ekendahl.

IK Göta gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Efter 19.34 i andra perioden slog Melvin Lindgren till på nytt på pass av Oliwer Ekström och Axel Rinman och gjorde 1–4. 12.27 in i tredje perioden slog Melvin Lindgren till återigen framspelad av Vincent Svärd Sörman och ökade ledningen.

Melvin Lindgren gjorde tre mål för IK Göta.

När lagen senast möttes vann IK Göta med 4–0.

Torsdag 13 november möter Järna Tumba borta 19.45 och IK Göta möter Väsby hemma 20.00.

Järna–IK Göta 1–5 (1–3, 0–1, 0–1)

U18 allettan östra herr, Järna Ishall

Första perioden: 1–0 (4.26) Maliik Hellqvist Ekendahl, 1–1 (8.12) Melvin Lindgren (Axel Rinman, Oliwer Ekström), 1–2 (10.14) Fabian Blomgren (Leon Lundström-Stålbrand, Robin Brattberger), 1–3 (19.34) Adam Belmonte (Robin Brattberger, Malte Ihlis).

Andra perioden: 1–4 (39.34) Melvin Lindgren (Oliwer Ekström, Axel Rinman).

Tredje perioden: 1–5 (52.27) Melvin Lindgren (Vincent Svärd Sörman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 1-0-4

IK Göta: 3-0-2

Nästa match:

Järna: IFK Tumba IK, borta, 13 november

IK Göta: Väsby IK HK, hemma, 13 november