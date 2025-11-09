Hattrick av Kalvyn Watson när Tranås slog Hanviken

Tranås segrade – 4–3 efter straffar

Tranås sjätte seger på de senaste sju matcherna

Kalvyn Watson tremålsskytt för Tranås

Kalvyn Watson stod för ett hattrick när Tranås besegrade Hanviken på bortaplan i hockeyettan södra med 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Segern var Tranås sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Kalvyn Watson gjorde tre mål för Tranås

Första perioden var jämn. Tranås inledde bäst och tog ledningen genom Lukas Bergfoth Fransson efter 7.02, men Hanviken kvitterade genom Alex Ek efter 17.13. Tranås tog ledningen på nytt genom Kalvyn Watson efter 4.06 i andra perioden.

Hanviken kvitterade till 2–2 genom Lucas Feuk med 2.59 kvar att spela av perioden. Hanviken gjorde 3–2 genom Erik Palm efter 2.13 i tredje perioden.

Tranås gjorde 3–3 genom Kalvyn Watson efter 10.15 av perioden. I straffläggningen var det Tranås som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Kalvyn Watson för.

Kalvyn Watson gjorde tre mål för Tranås. Erik Palm gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Hanviken.

Det här var Hanvikens tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Tranås femte uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Tranås nu ligger på fjärde plats. Hanviken är på nionde plats. Ett fint lyft för Hanviken som låg på 15:e plats så sent som den 25 oktober.

Den 14 januari möts lagen återigen, då i Tranås Åkeri Arena.

I nästa match möter Hanviken Järfälla borta på fredag 14 november 19.00. Tranås möter Tyringe lördag 15 november 16.00 borta.

Hanviken–Tranås 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 0–1 (7.02) Lukas Bergfoth Fransson (Lukas Isaksson), 1–1 (17.13) Alex Ek (Erik Palm, Henrik Hallberg).

Andra perioden: 1–2 (24.06) Kalvyn Watson (Markus Ruuskanen, Lucas Frank), 2–2 (37.01) Lucas Feuk (Erik Palm, Albin Pedersen).

Tredje perioden: 3–2 (42.13) Erik Palm (Alexander Karlsson, Alex Ek), 3–3 (50.15) Kalvyn Watson (Pontus Eklöf, Johan Norberg).

Straffar: 3–4 (65.00) Kalvyn Watson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 3-1-1

Tranås: 4-1-0

Nästa match:

Hanviken: Järfälla HC, borta, 14 november

Tranås: Tyringe SoSS, borta, 15 november