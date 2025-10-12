Hattrick av Gustav Lindberg när Nyköping slog Väsby

Nyköping vann med 6–3 mot Väsby

Gustav Lindberg gjorde tre mål för Nyköping

Andra raka segern för Nyköping

Gustav Lindberg stod för ett hattrick när Nyköping besegrade Väsby på hemmaplan i U18 allettan östra herr med 6–3 (1–1, 3–0, 2–2).

Första perioden var jämn. Väsby inledde bäst och tog ledningen genom Leon Ekman efter 9.25, men Nyköping kvitterade genom Isak Wahnström i slutet av perioden. I andra perioden var det Nyköping som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Gustav Lindberg och ett mål av Neo Jansson. Väsby reducerade dock till 4–2 genom Hugo Di Meglio tidigt i tredje perioden av perioden.

Nyköping gjorde dock två snabba mål och gick från 4–2 till 6–2, målen av Theo Grönqvist och Gustav Lindberg. Målen punkterade matchen.

Isac Vikström reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Väsby. Nyköping tog därmed en säker seger.

Nyköping har tre segrar och två förluster och 21–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Väsby har två vinster och tre förluster och 15–21 i målskillnad.

Den 23 november tar lagen sig an varandra igen, då i Vilundaparkens Ishall A.

Torsdag 16 oktober spelar Nyköping borta mot Värmdö 19.55 och Väsby mot Boo hemma 19.45 i Vilundaparkens Ishall A.

Nyköping–Väsby 6–3 (1–1, 3–0, 2–2)

U18 allettan östra herr, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (9.25) Leon Ekman (Philip Israelsson), 1–1 (18.41) Isak Wahnström (Alfred Lidén).

Andra perioden: 2–1 (24.45) Gustav Lindberg, 3–1 (29.05) Neo Jansson (Dennis Niklasson, Valter Wesley), 4–1 (38.55) Gustav Lindberg (Dennis Niklasson, Petter Karlsson).

Tredje perioden: 4–2 (42.36) Hugo Di Meglio (William Klintefalk, Adam Mauritzon), 5–2 (46.37) Theo Grönqvist (Alfred Lidén, Lucas Hellberg), 6–2 (49.09) Gustav Lindberg (Petter Karlsson, Valter Wesley), 6–3 (52.53) Isac Vikström (William Klintefalk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 3-0-2

Väsby: 2-0-3

Nästa match:

Nyköping: Värmdö HC, borta, 16 oktober

Väsby: Boo HC, hemma, 16 oktober