Hattrick av Brock Nelson när Colorado slog Toronto

Colorado-seger med 4–1 mot Toronto

Colorados Brock Nelson tremålsskytt

Fjärde raka förlusten för Toronto

Brock Nelson stod för ett hattrick när Colorado besegrade Toronto på bortaplan i NHL med 4–1 (2–0, 1–0, 1–1).

I och med detta har Toronto fyra förluster i rad.

Brock Nelson tremålsskytt för Colorado

Brock Nelson gav Colorado ledningen efter sex minuters spel på pass av Cale Makar. Laget gjorde 0–2 på nytt genom Brock Nelson efter förarbete från Artturi Lehkonen och Valerij Nitjusjkin efter 7.31.

Efter 18.53 i andra perioden nätade Jack Drury på pass av Parker Kelly och Joel Kiviranta och gjorde 0–3.

17.41 in i tredje perioden satte Brock Nelson pucken återigen framspelad av Nathan MacKinnon och ökade ledningen. Max Domi stod för målet när Toronto reducerade till 1–4 med 60 sekunder kvar att spela. Fler mål än så blev det inte för Toronto.

Brock Nelson gjorde tre mål för Colorado.

När lagen senast möttes vann Toronto med 4–3 efter förlängningsspel .

Onsdag 28 januari 01.00 spelar Toronto hemma mot Buffalo. Colorado möter Ottawa borta i Canadian Tire Centre torsdag 29 januari 01.30.

Toronto–Colorado 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 0–1 (6.19) Brock Nelson (Cale Makar), 0–2 (7.31) Brock Nelson (Artturi Lehkonen, Valerij Nitjusjkin).

Andra perioden: 0–3 (38.53) Jack Drury (Parker Kelly, Joel Kiviranta).

Tredje perioden: 0–4 (57.41) Brock Nelson (Nathan MacKinnon), 1–4 (60.00) Max Domi.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 1-1-3

Colorado: 2-1-2

Nästa match:

Toronto: Buffalo Sabres, hemma, 28 januari 01.00

Colorado: Ottawa Senators, borta, 29 januari 01.30