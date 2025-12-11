Viggbyholm ny serieledare efter seger mot IK Göta

Viggbyholm vann med 6–3 mot IK Göta

Viggbyholms tionde seger på de senaste tio matcherna

Viggbyholms Anton Roos Olsen tremålsskytt

Viggbyholm slog IK Göta borta med 6–3 (3–1, 1–0, 2–2) och är ny serieledare i U18 allettan östra herr efter 21 spelade matcher, en poäng före Värmdö. IK Göta ligger på åttonde plats i tabellen.

Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson:

– Rolig match, inte den mest välspelade men kul att vi fortsätter hitta vägar att vinna. Anton Roos – Olsen gör det bra, alltid roligt när spelare gör hattrick.

Därmed har Viggbyholm vunnit tio matcher i rad i U18 allettan östra herr.

Elias Cacko bakom Viggbyholms avgörande

IK Göta tog ledningen i början av första perioden genom Max Balk.

Viggbyholm gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3.

Efter 16.01 i andra perioden slog Elias Cacko till framspelad av Milo Kvarnefält och Edward Hall och gjorde 1–4.

Viggbyholm startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 1–4 till 1–5. Men IK Göta svarade och gjorde 2–5.

Därefter var det dock Viggbyholm som avgjorde. Laget gjorde 2–6 med 16 minuter kvar att spela genom Anton Roos Olsen på pass av Edgars Apinis. IK Göta hann få in en reducering till och slutresultatet blev 3–6.

Viggbyholms Anton Roos Olsen stod för fyra poäng, varav tre mål, Oliver Zetterlund hade tre assists och Edgars Apinis gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Max Balk gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för IK Göta.

IK Göta har en vinst och fyra förluster och 10–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

När lagen möttes senast vann Viggbyholms IK med 3–2.

IK Göta möter Vallentuna i nästa match borta söndag 14 december 16.00. Viggbyholm möter samma dag Tumba hemma.

IK Göta–Viggbyholm 3–6 (1–3, 0–1, 2–2)

U18 allettan östra herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 1–0 (0.45) Max Balk (Oscar Hamilton, Robin Brattberger), 1–1 (5.08) Anton Roos Olsen (Edgars Apinis, Oliver Zetterlund), 1–2 (15.57) Anton Roos Olsen (Oliver Zetterlund), 1–3 (16.45) Edward Hall (Elias Cacko, Markus Skowronski).

Andra perioden: 1–4 (36.01) Elias Cacko (Milo Kvarnefält, Edward Hall).

Tredje perioden: 1–5 (40.15) Edgars Apinis (Oliver Zetterlund, Anton Roos Olsen), 2–5 (43.55) Leon Lundström-Stålbrand (Max Balk, Fabian Blomgren), 2–6 (44.32) Anton Roos Olsen (Edgars Apinis), 3–6 (57.00) Max Balk (Fabian Blomgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 1-0-4

Viggbyholm: 5-0-0

Nästa match:

IK Göta: Vallentuna Hockey, borta, 14 december 16.00

Viggbyholm: IFK Tumba IK, hemma, 14 december 16.00