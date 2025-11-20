Hattrick av Albert Persson Kruse när Kristianstad slog KRIF Hockey J18

Kristianstad vann med 5–2 mot KRIF Hockey J18

Kristianstads Albert Persson Kruse tremålsskytt

Kasper Eriksen avgjorde för Kristianstad

Albert Persson Kruse stod för ett hattrick när Kristianstad besegrade KRIF Hockey J18 på bortaplan i U18 division 1 syd C herr med 5–2 (1–2, 3–0, 1–0).

Albert Persson Kruse gjorde tre mål för Kristianstad

KRIF Hockey J18 tog ledningen i början av första perioden genom Vidar Laismark.

Kristianstad kvitterade till 1–1 genom Melvin Eklund efter 5.29.

KRIF Hockey J18 gjorde 2–1 genom Theo Elmkvist efter 9.40 i matchen.

Kristianstad vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4 i andra perioden.

Laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 25 sekunder kvar att spela återigen genom Albert Persson Kruse. Målet var Albert Persson Kruses femte i U18 division 1 syd C herr.

Albert Persson Kruse gjorde tre mål för Kristianstad.

KRIF Hockey J18 har fem förluster och 7–25 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kristianstad har två vinster och tre förluster och 10–18 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är KRIF Hockey J18 sist i serien medan Kristianstad är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann KRIF Hockey med 4–3.

Söndag 23 november möter KRIF Hockey J18 Jonstorp borta 12.00 och Kristianstad möter Helsingborg hemma 16.30.

KRIF Hockey J18–Kristianstad 2–5 (2–1, 0–3, 0–1)

U18 division 1 syd C herr, Soft Center Arena

Första perioden: 1–0 (4.42) Vidar Laismark (Alvin Mattsson, Charlie Pettersson), 1–1 (5.29) Melvin Eklund, 2–1 (9.40) Theo Elmkvist (Alvin Mattsson).

Andra perioden: 2–2 (25.31) Albert Persson Kruse (Wiktor Bladh, Wille Strandberg), 2–3 (32.17) Kasper Eriksen (Ebbe Magnusson Persson, Liam Svensson), 2–4 (37.51) Albert Persson Kruse (Marlon Thelin, Liam Svensson).

Tredje perioden: 2–5 (59.35) Albert Persson Kruse.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J18: 0-0-5

Kristianstad: 2-0-3

Nästa match:

KRIF Hockey J18: Jonstorps IF IshF, borta, 23 november

Kristianstad: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 23 november