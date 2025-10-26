Häradsbygden utklassade Ore – seger med 8–0

Häradsbygden-seger med 8–0 mot Ore

Reef Matthews avgjorde för Häradsbygden

Häradsbygden utan insläppt mål

Häradsbygden spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Ore i U18 division 1 västra B herr med hela 8–0 (2–0, 4–0, 2–0).

Det var hemmaseger nummer fyra i rad för Häradsbygden.

Falu 2 nästa för Häradsbygden

Häradsbygden tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara två minuter. Även i andra perioden var Häradsbygden starkast och gick från 2–0 till 6–0 genom två mål av Isac Fors, ett mål av Vincent Hellgren Landin och ett mål av Albin Engelmark. Häradsbygden fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Albin Engelmark och Hugo Carlsson.

Albin Engelmark gjorde två mål för Häradsbygden och ett målgivande pass.

Den 7 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Furudals Hockeycenter.

Torsdag 30 oktober 19.00 möter Häradsbygden Falu 2 borta i Lugnets Ishall medan Ore spelar hemma mot Ludvika/Smedjebacken.

Häradsbygden–Ore 8–0 (2–0, 4–0, 2–0)

U18 division 1 västra B herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (10.38) Reef Matthews (Albin Engelmark, Nils Backlund), 2–0 (12.54) Simon Fallström (Edvin Rundquist).

Andra perioden: 3–0 (24.50) Isac Fors, 4–0 (29.39) Vincent Hellgren Landin (Oliver Printz), 5–0 (32.47) Isac Fors (Axel Nauclér, Oliver Printz), 6–0 (38.39) Albin Engelmark (Nils Larsson, Noah Jakobsson).

Tredje perioden: 7–0 (47.40) Hugo Carlsson (Vincent Hellgren Landin), 8–0 (49.46) Albin Engelmark (Herman Leander, Reef Matthews).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Häradsbygden: 3-1-1

Ore: 3-0-2

Nästa match:

Häradsbygden: Falu IF 2, borta, 30 oktober

Ore: Ludvika HF/Smedjebackens HC, hemma, 30 oktober