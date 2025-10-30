Häradsbygden utklassade Falu 2 på bortaplan

Häradsbygden segrade – 7–0 mot Falu 2

Albin Engelmark med två mål för Häradsbygden

Oliver Printz matchvinnare för Häradsbygden

Häradsbygden dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Falu 2 i U18 division 1 västra B herr med hela 7–0 (2–0, 3–0, 2–0).

I och med detta har Falu 2 sex förluster i rad.

Häradsbygden tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara tre minuter. Häradsbygden startade andra perioden bäst och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Isac Fors, Reef Matthews och Axel Nauclér. Häradsbygden fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Elliot Hammarqvist och Albin Engelmark.

Elliot Hammarqvist gjorde ett mål för Häradsbygden och två assist och Axel Svedlund hade tre assists.

Den 10 december möts lagen återigen, då i Clas Ohlson Foundation Arena.

I nästa match möter Falu 2 Ludvika/Smedjebacken borta på söndag 2 november 14.10. Häradsbygden möter Orsa torsdag 6 november 19.00 hemma.

Falu 2–Häradsbygden 0–7 (0–2, 0–3, 0–2)

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (2.54) Oliver Printz (Vincent Hellgren Landin, Axel Svedlund), 0–2 (5.59) Albin Engelmark.

Andra perioden: 0–3 (26.32) Isac Fors (Elliot Hammarqvist, Nils Backlund), 0–4 (27.26) Reef Matthews (Nils Brisell, Axel Svedlund), 0–5 (33.41) Axel Nauclér (Elliot Hammarqvist, Axel Svedlund).

Tredje perioden: 0–6 (51.52) Albin Engelmark (Nils Larsson, Isac Fors), 0–7 (56.04) Elliot Hammarqvist (Axel Nauclér).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu 2: 0-0-5

Häradsbygden: 3-1-1

Nästa match:

Falu 2: Ludvika HF/Smedjebackens HC, borta, 2 november

Häradsbygden: Orsa IK, hemma, 6 november