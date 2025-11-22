Häradsbygden avgjorde i tredje perioden – vann mot Skutskär J20

Häradsbygden-seger med 7–3 mot Skutskär J20

Häradsbygdens Ludwig Bergström tvåmålsskytt

Skutskär J20 nu sjunde, Häradsbygden på tredje plats

Häradsbygden vann matchen borta mot Skutskär J20 i U20 division 1 västra A herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Häradsbygden drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–7 (1–2, 2–1, 0–4).

Ludwig Bergström tvåmålsskytt för Häradsbygden

Häradsbygden tog ledningen i första perioden genom Ludwig Bergström.

Skutskär J20 kvitterade till 1–1 genom Benjamin Rackner med 2.41 kvar att spela.

Efter 18.35 i matchen gjorde Häradsbygden 1–2 genom Isac Fors.

Häradsbygden gjorde 1–3 genom Liam Karlsson efter 4.46 i andra perioden.

Skutskär J20 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Benjamin Rackner och Adam Ollila.

Häradsbygden spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–7 genom mål av Ludwig Bergström, Atle Kjellnäs, Jamie Hansen och Colin Malmberg och avgjorde matchen.

Atle Kjellnäs gjorde ett mål för Häradsbygden och två assist.

Häradsbygden ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Skutskär J20 är på sjunde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 februari i Clas Ohlson Foundation Arena.

I nästa match, lördag 29 november möter Skutskär J20 Västerås Pickels HC hemma i Team Sportia Arena 19.40 medan Häradsbygden spelar hemma mot Avesta 12.00.

Skutskär J20–Häradsbygden 3–7 (1–2, 2–1, 0–4)

U20 division 1 västra A herr, Team Sportia Arena

Första perioden: 0–1 (13.26) Ludwig Bergström (Milton Rosengren), 1–1 (17.19) Benjamin Rackner (Sami Lodin, Oskar Yng), 1–2 (18.35) Isac Fors (Gustav Liss).

Andra perioden: 1–3 (24.46) Liam Karlsson (Theodor Netz-Åkesson), 2–3 (35.10) Benjamin Rackner (Sami Lodin, Oskar Yng), 3–3 (38.59) Adam Ollila (Rasmus Larsson, Jordan Amnebrink).

Tredje perioden: 3–4 (47.21) Ludwig Bergström (Gustav Liss, Jamie Hansen), 3–5 (49.02) Atle Kjellnäs (Liam Karlsson), 3–6 (56.23) Jamie Hansen (Atle Kjellnäs, Colin Malmberg), 3–7 (59.06) Colin Malmberg (Atle Kjellnäs, Edvin Mattsson).

Nästa match:

Skutskär J20: Västerås Pickels HC, hemma, 29 november

Häradsbygden: Avesta BK, hemma, 29 november