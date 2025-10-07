Häradsbygden avgjorde i straffläggningen hemma mot Malung

Häradsbygden-seger med 4–3 efter straffar

Reef Matthews matchvinnare för Häradsbygden

Andra raka segern för Häradsbygden

Det blev en riktigt tajt match när Häradsbygden tog emot Malung i U18 division 1 västra B herr. Matchen avgjordes först efter straffar där Häradsbygden var starkast. Slutresultatet blev 4–3 (2–1, 0–2, 1–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Reef Matthews för.

Det var andra raka för Häradsbygden, efter 9–1-segern mot Ludvika/Smedjebacken i premiären.

Häradsbygden–Malung – mål för mål

Häradsbygden startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Isac Fors och Edvin Rundquist innan Malung svarade och gjorde 2–1 genom Felix Ehrling. Linus Pelsholen och Ville Nygren gjorde att Malung vände till underläget till ledning med 2–3. 5.45 in i tredje perioden nätade Häradsbygdens Nils Backlund framspelad av Adrian Staffansson och Noah Jakobsson och kvitterade. Häradsbygdens Reef Matthews blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Malungs Felix Ehrling stod för tre poäng, varav ett mål.

Den 13 november tar lagen sig an varandra igen, då i Malungs Ishall.

Söndag 12 oktober möter Häradsbygden Falu J18 hemma 16.00 och Malung möter Ludvika/Smedjebacken borta 14.10.

Häradsbygden–Malung 4–3 (2–1, 0–2, 1–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 västra B herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (10.03) Isac Fors (Simon Fallström, Nils Backlund), 2–0 (12.34) Edvin Rundquist, 2–1 (15.45) Felix Ehrling (Adam Ryskåsen).

Andra perioden: 2–2 (25.53) Linus Pelsholen (Felix Ehrling), 2–3 (34.29) Ville Nygren (Felix Ehrling).

Tredje perioden: 3–3 (45.45) Nils Backlund (Adrian Staffansson, Noah Jakobsson).

Straffar: 4–3 (65.00) Reef Matthews.

Nästa match:

Häradsbygden: Falu IF:1, hemma, 12 oktober

Malung: Ludvika HF/Smedjebackens HC, borta, 12 oktober