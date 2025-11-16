Haparandas Christer Borgman bakom två mål i segern mot Clemensnäs HC U18

Haparanda vann med 7–3 mot Clemensnäs HC U18

Christer Borgman tvåmålsskytt för Haparanda

Artturi Moilanen avgjorde för Haparanda

Haparanda vann mot gästande Clemensnäs HC U18 i U18 division 1 norra A herr. 7–3 (1–0, 5–1, 1–2) slutade söndagens match.

Resultatet innebär att Clemensnäs HC U18 nu har sex förluster i rad.

Christer Borgman med två mål för Haparanda

Haparanda gjorde 1–0 efter 19 minuters spel. Haparanda tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 3.55 genom Mirco Järvenpää och gick upp till 3–0 innan Clemensnäs HC U18 svarade.

Innan perioden var över hade Haparanda ryckt åt sig ledningen med 6–1. Clemensnäs HC U18 reducerade dock till både 6–2 och 6–3 genom Emil Segerstedt och Emil Segerstedt i tredje perioden.

Haparanda kunde dock avgöra till 7–3 med 5.27 kvar av matchen genom Akseli Keskimaunu.

Eemeli Posti gjorde ett mål för Haparanda och spelade dessutom fram till två mål.

Haparanda har två segrar och tre förluster och 22–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Clemensnäs HC U18 har fem förluster och 8–31 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann HaparandaTornio UHC med 5–2.

I nästa match möter Haparanda Kalix U18 borta på onsdag 19 november 19.30. Clemensnäs HC U18 möter Bodens HF U18 onsdag 26 november 19.00 borta.

Haparanda–Clemensnäs HC U18 7–3 (1–0, 5–1, 1–2)

U18 division 1 norra A herr, Övertorneå Energi Arena

Första perioden: 1–0 (19.21) Christer Borgman (Eemeli Posti, Patrik Pohjanen).

Andra perioden: 2–0 (23.55) Mirco Järvenpää, 3–0 (24.56) Paavo Pukero (Akseli Keskimaunu, Marlo Järvenpää), 3–1 (27.04) Hugo Marklund (Alvin Majanen, Liam Kemi), 4–1 (30.10) Artturi Moilanen (Mirco Järvenpää, Emil Ahola), 5–1 (34.27) Christer Borgman (Eemeli Posti), 6–1 (35.26) Eemeli Posti (Eetu Huttunen).

Tredje perioden: 6–2 (40.15) Emil Segerstedt (Signar Bakteman), 6–3 (44.04) Emil Segerstedt (Karl Lundquist, Wille Johansson), 7–3 (54.33) Akseli Keskimaunu (Artturi Moilanen, Emil Ahola).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haparanda: 2-1-2

Clemensnäs HC U18: 0-0-5

Nästa match:

Haparanda: Kalix HC, borta, 19 november

Clemensnäs HC U18: Bodens HF, borta, 26 november