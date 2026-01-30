Haparanda tog enkel seger mot Kiruna IF U18

Haparanda-seger med 6–0 mot Kiruna IF U18

Arttu Hildén avgjorde för Haparanda

Femte förlusten i rad för Kiruna IF U18

Haparanda vann på hemmaplan mot Kiruna IF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr med hela 6–0 (5–0, 1–0, 0–0).

Haparanda–Kiruna IF U18 – mål för mål

I första perioden var det Haparanda som dominerade. Laget vann perioden klart med 5–0.

Till slut kom också 6–0-målet genom Paavo Pukero efter förarbete av Akseli Keskimaunu efter 4.20 i andra perioden.

I tredje perioden höll Haparanda i sin 6–0-ledning och vann.

Haparanda har tre segrar och två förluster och 26–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kiruna IF U18 har fem förluster och 4–27 i målskillnad.

För Haparanda gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Kiruna IF U18 är på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har HaparandaTornio UHC vunnit.

Nästa motstånd för Haparanda är Bodens HF U18. Lagen möts onsdag 4 februari 18.30 i Norra Finans Arena. Kiruna IF U18 tar sig an Sunderby SK U18 borta lördag 31 januari 14.30.

Haparanda–Kiruna IF U18 6–0 (5–0, 1–0, 0–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Norra Finans Arena

Första perioden: 1–0 (5.35) Arttu Hildén (Kasper Hautajärvi), 2–0 (11.38) Marlo Järvenpää (Väinö Alakokkare, Patrik Pohjanen), 3–0 (13.44) Akseli Keskimaunu (Ilmari Järvinen, Kasper Hautajärvi), 4–0 (17.35) Eetu Huttunen (Patrik Pohjanen, Julius Vähä), 5–0 (19.14) Mirco Järvenpää.

Andra perioden: 6–0 (24.20) Paavo Pukero (Akseli Keskimaunu).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haparanda: 3-0-2

Kiruna IF U18: 0-1-4

Nästa match:

Haparanda: Bodens HF, hemma, 4 februari 18.30

Kiruna IF U18: Sunderby SK div 1, borta, 31 januari 14.30