Haparanda fortsätter vinna mot Kiruna IF U18

Haparanda vann med 5–4 efter förlängning

Haparandas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Julius Vähä gjorde två mål för Haparanda

Tre raka segrar hade Haparanda mot just Kiruna IF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr inför söndagens match. Och på söndagen segrade Haparanda på nytt – den här gången med 5–4 (1–2, 1–1, 2–1, 1–0) efter förlängning borta i Lombiahallen.

Julius Vähä slog till 1.39 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Segern var Haparandas åttonde på de senaste tio matcherna.

Kiruna IF U18 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Alvin Taivalsaari och Tage Carlsten innan Haparanda svarade och gjorde 2–1 genom Julius Vähä.

Efter 1.54 i andra perioden slog Liam Lundin till på pass av Simon Holmblad och gjorde 3–1. Haparandas Väinö Alakokkare gjorde 3–2 efter 11.33 framspelad av Paavo Pukero.

I tredje perioden gick Kiruna IF U18 upp i en 4–2-ledning med 18.02 kvar att spela. Men Haparanda vände matchen och vann med 5–4. Det matchvinnande 5–4-målet gjorde Julius Vähä med 18.21 kvar att spela av matchen.

Haparandas Eemeli Posti hade tre assists.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har HaparandaTornio UHC vunnit.

Kiruna IF U18–Haparanda 4–5 (2–1, 1–1, 1–2, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (5.55) Alvin Taivalsaari (Jaroslav Novikov), 2–0 (12.27) Tage Carlsten, 2–1 (15.56) Julius Vähä (Eetu Huttunen, Eemeli Posti).

Andra perioden: 3–1 (21.54) Liam Lundin (Simon Holmblad), 3–2 (31.33) Väinö Alakokkare (Paavo Pukero).

Tredje perioden: 4–2 (41.58) Tage Carlsten (William Jakobsson, Oskar Törmä), 4–3 (49.11) Artturi Moilanen (Eemeli Posti, Jiska Knuuti), 4–4 (52.42) Jan Niemelä (Marlo Järvenpää).

Förlängning: 4–5 (61.39) Julius Vähä (Eemeli Posti, Väinö Alakokkare).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna IF U18: 2-1-2

Haparanda: 3-0-2