Hanviken vann serien mot Mjölby

Hanviken vann med 1–0 mot Mjölby

Jacob Samuelsson avgjorde för Hanviken

Andra raka segern för Hanviken

Segern på hemmaplan med 1–0 (1–0, 0–0, 0–0) i tredje matchen gör att Hanviken har vunnit matchserien mot Mjölby i Hockeyettan Åttondelsfinal, södra. Därmed vann Hanviken totalt med 2-1 i matcher.

Jacob Samuelsson stod för Hanvikens avgörande mål 4.13 in i första perioden.

Hanviken–Mjölby – mål för mål

Hanviken–Mjölby 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

Hockeyettan Åttondelsfinal, södra

Första perioden: 1–0 (4.13) Jacob Samuelsson (Alex Ek).