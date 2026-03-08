Hanviken vann serien mot Mjölby
- Hanviken vann med 1–0 mot Mjölby
- Jacob Samuelsson avgjorde för Hanviken
- Andra raka segern för Hanviken
Segern på hemmaplan med 1–0 (1–0, 0–0, 0–0) i tredje matchen gör att Hanviken har vunnit matchserien mot Mjölby i Hockeyettan Åttondelsfinal, södra. Därmed vann Hanviken totalt med 2-1 i matcher.
Jacob Samuelsson stod för Hanvikens avgörande mål 4.13 in i första perioden.
Hanviken–Mjölby – mål för mål
Hanviken–Mjölby 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)
Hockeyettan Åttondelsfinal, södra
Första perioden: 1–0 (4.13) Jacob Samuelsson (Alex Ek).
