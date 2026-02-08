Hanviken vann mot Tyringe – Alex Ek blev matchvinnare

Hanviken besegrade Tyringe på bortaplan i söndagens match i hockeyettan södra. 1–3 (1–1, 0–2, 0–0) slutade matchen.

Segern var Hanvikens sjunde på de senaste nio matcherna.

Adam Falk bakom Hanvikens seger

Tyringe tog ledningen efter fem minuter genom Ludwig Laband efter förarbete av Alexander Gunnarsson. Hanviken kvitterade genom Alex Ek assisterad av Jacob Samuelsson och Adam Falk efter 13.32.

Adam Falk gav laget ledningen efter 1.22 in i andra perioden med assist av Alex Ek och Erik Palm. Efter 4.23 i andra perioden nätade Alex Ek på nytt på pass av Isak Dahlin och gjorde 1–3. Därmed hade Hanviken vänt matchen.

I tredje perioden höll Hanviken i sin 3–1-ledning och vann.

Hanvikens Alex Ek stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen möttes senast vann Tyringe med 3–2.

Nästa motstånd för Tyringe är Mörrum. Lagen möts onsdag 11 februari 19.00 i Jössarinken. Hanviken tar sig an Grästorps IK hemma fredag 13 februari 19.00.

Tyringe–Hanviken 1–3 (1–1, 0–2, 0–0)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 1–0 (5.38) Ludwig Laband (Alexander Gunnarsson), 1–1 (13.32) Alex Ek (Jacob Samuelsson, Adam Falk).

Andra perioden: 1–2 (21.22) Adam Falk (Alex Ek, Erik Palm), 1–3 (24.23) Alex Ek (Isak Dahlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 2-0-3

Hanviken: 3-0-2

Nästa match:

Tyringe: Mörrum GoIS IK, borta, 11 februari 19.00

Hanviken: Grästorps IK, hemma, 13 februari 19.00