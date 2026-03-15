Hanviken vann med kniven mot strupen mot Tingsryd

Hanviken segrade – 5–1 mot Tingsryd

Ludvig Almgren avgjorde för Hanviken

Adam Persson målskytt för Tingsryd

Hanviken lyfte sig och vann hemma mot Tingsryd med 5–1 (2–1, 2–0, 1–0) i hockeyettan södra, kvartsfinal. Därmed tog laget sista chansen att förlänga serien, som Tingsryd nu leder med 2-1 i matcher.

Hanviken–Tingsryd – mål för mål

Hanviken startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Jacob Samuelsson och Ludvig Almgren innan Tingsryd svarade och gjorde 2–1 genom Adam Persson.

Efter 3.08 i andra perioden slog Henrik Hallberg till på pass av Lucas Feuk och Edvin Isén och gjorde 3–1. Erik Palm gjorde dessutom 4–1 efter 16.25 framspelad av Alex Ek och Adam Falk.

1.16 in i tredje perioden fick Albin Pedersen utdelning på pass av Gustaf Bredin och ökade ledningen.

Hanviken–Tingsryd 5–1 (2–1, 2–0, 1–0)

Hockeyettan södra, kvartsfinal

Första perioden: 1–0 (3.06) Jacob Samuelsson, 2–0 (5.58) Ludvig Almgren (Mathias Frantz, Henrik Hallberg), 2–1 (13.45) Adam Persson (Amadeus Liljegren-Rungegård).

Andra perioden: 3–1 (23.08) Henrik Hallberg (Lucas Feuk, Edvin Isén), 4–1 (36.25) Erik Palm (Alex Ek, Adam Falk).

Tredje perioden: 5–1 (41.16) Albin Pedersen (Gustaf Bredin).

Ställning i serien: Hanviken–Tingsryd 1–2

Nästa match:

16 mars, 19.00, Hanviken–Tingsryd