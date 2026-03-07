Hanviken vann – kvitterade serien mot Mjölby

Hanviken vann med 6–1 mot Mjölby

Jacob Samuelsson gjorde två mål för Hanviken

Albin Kedbrant avgjorde för Hanviken

Hanviken segrade hemma med 6–1 (0–1, 4–0, 2–0) mot Mjölby i Hockeyettan Åttondelsfinal, södra och utjämnade därmed till 1-1 i matchserien.

Christoffer Rapp gjorde 1–0 till Mjölby efter bara 52 sekunder efter förarbete från William Strand.

Hanviken gjorde dock fyra raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 4–1.

22 sekunder in i tredje perioden nätade Hanvikens Adam Falk framspelad av Edvin Isén och Alex Ek och ökade ledningen. Efter 3.24 slog Mathias Frantz till på pass av Jacob Samuelsson och Adam Falk och ökade ledningen för Hanviken.

Hanvikens Alex Ek hade tre assists och Jacob Samuelsson stod för två mål och ett assist.

Nästa match spelas på söndag 16.00.

Hanviken–Mjölby 6–1 (0–1, 4–0, 2–0)

Hockeyettan Åttondelsfinal, södra

Första perioden: 0–1 (0.52) Christoffer Rapp (William Strand).

Andra perioden: 1–1 (22.06) Jacob Samuelsson (Tim Kämpeberg, Alex Ek), 2–1 (23.14) Albin Kedbrant (Albin Pedersen), 3–1 (27.29) Jacob Samuelsson (Alex Ek, Erik Palm), 4–1 (34.37) Kelvin Martinsson (Henrik Hallberg, Mika Ounasvuori).

Tredje perioden: 5–1 (40.22) Adam Falk (Edvin Isén, Alex Ek), 6–1 (43.24) Mathias Frantz (Jacob Samuelsson, Adam Falk).

Nästa match:

8 mars, 16.00, Hanviken–Mjölby