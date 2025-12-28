Hanviken vann – efter hattrick av Jacob Samuelsson

Hanviken vann med 5–4 mot Visby/Roma

Jacob Samuelsson gjorde tre mål när Hanviken segrade borta mot Visby/Roma i hockeyettan södra. Till slut blev det 5–4 (2–1, 0–2, 3–1).

Det här innebär att Hanviken nu har fem segrar i följd i hockeyettan södra.

Hanviken startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Jacob Samuelsson innan Visby/Roma svarade och gjorde 2–1 genom Hampus Engman.

Efter 2.06 i andra perioden kvitterade Visby/Roma till 2–2 genom Daniel Gunnarsson med assist av Wille Bärehag och Alexander Bjurström.

Visby/Roma gjorde också 3–2 efter 16.14 i andra perioden när Wille Bärehag slog till framspelad av Hampus Engman och Anton Svensson.

Hanviken gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 3–2 till ledning med 3–5.

Andreas Thelander reducerade förvisso men närmare än 4–5 kom inte Visby/Roma.

Hanvikens Alex Ek hade fyra assists och Jacob Samuelsson gjorde tre mål. Wille Bärehag gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Visby/Roma.

För hemmalaget betyder resultatet nionde plats i tabellen. Hanviken är på åttonde plats. Så sent som den 4 december låg Visby/Roma på fjärde plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Hanviken med 4–3.

Lördag 3 januari 15.00 spelar Visby/Roma borta mot Mörrum. Hanviken möter Nyköping hemma i Tyresö Ishall tisdag 30 december 19.00.

Visby/Roma–Hanviken 4–5 (1–2, 2–0, 1–3)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 0–1 (4.49) Jacob Samuelsson (Ludvig Almgren, Alex Ek), 0–2 (7.48) Jacob Samuelsson (Erik Palm, Alex Ek), 1–2 (10.47) Hampus Engman (Wille Bärehag, Daniel Gunnarsson).

Andra perioden: 2–2 (22.06) Daniel Gunnarsson (Wille Bärehag, Alexander Bjurström), 3–2 (36.14) Wille Bärehag (Hampus Engman, Anton Svensson).

Tredje perioden: 3–3 (42.06) Mika Ounasvuori (Alex Ek, Pelle Carlsson), 3–4 (50.25) Henrik Hallberg (Erik Palm, Isak Dahlin), 3–5 (51.23) Jacob Samuelsson (Alex Ek, Ludvig Almgren), 4–5 (55.44) Andreas Thelander (Elias Lindström, Lucas Jidenius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 2-0-3

Hanviken: 5-0-0

Nästa match:

Visby/Roma: Mörrum GoIS IK, borta, 3 januari 15.00

Hanviken: Nyköpings SK, hemma, 30 december 19.00