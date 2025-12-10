Hanviken utklassade Järfälla – seger med 6–0

Hanviken vann med 6–0 mot Järfälla

Albin Kedbrant gjorde tre mål för Hanviken

Alex Ek matchvinnare för Hanviken

Hanviken spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Järfälla i hockeyettan södra med hela 6–0 (2–0, 0–0, 4–0). En skön revansch från senast lagen möttes, då Järfälla vann med 7–2.

Järfällas tränare Fredric Forslund:

– Pushen uteblev från vår del och TH kunde istället göra det de år bra på att just utnyttja våra misstag samt en skarpskytt, Missnöjd med tillställningen idag, men hatten av till ett disciplinerat TH!

Hanviken höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Hanviken startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 38 sekunder slog Alex Ek till på passning från Adam Falk.

Efter 6.09 gjorde laget 2–0 genom Jacob Samuelsson med assist av Adam Falk och Alex Ek.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Hanviken fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Albin Kedbrant, som gjorde tre mål, och Albin Pedersen.

Hanvikens Alex Ek stod för ett mål och två assists och Albin Kedbrant gjorde tre mål.

Det här betyder att Hanviken ligger kvar på tionde plats i tabellen och Järfälla på 17:e plats. Noteras kan att Järfälla sedan den 18 november har tappat fyra placeringar i tabellen.

Nästa motstånd för Hanviken är Karlskrona. Järfälla tar sig an Tyringe borta. Båda matcherna spelas lördag 13 december 16.00.

Hanviken–Järfälla 6–0 (2–0, 0–0, 4–0)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (0.38) Alex Ek (Adam Falk), 2–0 (6.09) Jacob Samuelsson (Adam Falk, Alex Ek).

Tredje perioden: 3–0 (45.52) Albin Kedbrant (Tim Redstedt), 4–0 (46.13) Albin Kedbrant (Mika Ounasvuori, Erik Palm), 5–0 (52.27) Albin Pedersen (Alex Ek, Jacob Samuelsson), 6–0 (58.06) Albin Kedbrant (Tim Redstedt, Mika Ounasvuori).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 3-1-1

Järfälla: 1-0-4

Nästa match:

Hanviken: Karlskrona HK, borta, 13 december 16.00

Järfälla: Tyringe SoSS, borta, 13 december 16.00