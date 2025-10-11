Hanviken nollade Borås – vann på hemmaplan
- Hanviken segrade – 4–0 mot Borås
- Hanvikens Alex Ek tvåmålsskytt
- Andra raka segern för Hanviken
Hanviken höll nollan på hemmaplan mot Borås i hockeyettan södra. Matchen slutade 4–0 (2–0, 2–0, 0–0).
Hanviken tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara 0 minuter. Hanviken startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 4–0 genom mål av Mika Ounasvuori och Alex Ek. Tredje perioden blev mållös och Hanviken höll i sin 4–0-ledning och vann.
När lagen senast möttes blev det seger för Hanviken med 4–3.
Den 3 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Borås Ishall.
Onsdag 15 oktober 19.00 spelar Hanviken borta mot Vita Hästen. Borås möter Visby/Roma borta i Visby Ishall söndag 12 oktober 12.00.
Hanviken–Borås 4–0 (2–0, 2–0, 0–0)
Hockeyettan södra, Tyresö Ishall
Första perioden: 1–0 (6.34) Alex Ek (Edvin Isén, Henrik Hallberg), 2–0 (6.45) Kelvin Martinsson (Albin Kedbrant).
Andra perioden: 3–0 (24.32) Mika Ounasvuori (Henrik Hallberg, Albin Pedersen), 4–0 (33.25) Alex Ek (Isak Dahlin, Edvin Isén).
Nästa match:
Hanviken: HC Vita Hästen, borta, 15 oktober
Borås: Visby/Roma, borta, 12 oktober
