Hanviken imponerade – höll nollan och vann
- Hanviken vann med 2–0 mot Mjölby
- Albin Carlsson avgjorde för Hanviken
- Andra raka segern för Hanviken
Hanviken höll nollan och vann på bortaplan mot Mjölby i hockeyettan södra. Matchen slutade 0–2 (0–2, 0–0, 0–0).
Hanviken tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt en minuter.
Andra perioden blev mållös. I tredje perioden höll Hanviken i sin 2–0-ledning och vann.
Det här betyder att Mjölby nu ligger på andra plats i tabellen och Hanviken är på nionde plats.
Den 4 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Tyresö Ishall.
Fredag 14 november 19.00 spelar Mjölby borta mot Karlskrona. Hanviken möter Tranås hemma i Tyresö Ishall söndag 9 november 16.00.
Mjölby–Hanviken 0–2 (0–2, 0–0, 0–0)
Hockeyettan södra, ProTrain Arena
Första perioden: 0–1 (5.40) Albin Carlsson (Erik Palm, Edvin Isén), 0–2 (6.29) Sebastian Frantz (Alex Ek, Tim Redstedt).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Mjölby: 3-0-2
Hanviken: 3-0-2
Nästa match:
Mjölby: Karlskrona HK, borta, 14 november
Hanviken: Tranås AIF, hemma, 9 november
