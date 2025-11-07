Hanviken imponerade – höll nollan och vann

Hanviken vann med 2–0 mot Mjölby

Albin Carlsson avgjorde för Hanviken

Andra raka segern för Hanviken

Hanviken höll nollan och vann på bortaplan mot Mjölby i hockeyettan södra. Matchen slutade 0–2 (0–2, 0–0, 0–0).

Mjölby–Hanviken – mål för mål

Hanviken tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt en minuter.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden höll Hanviken i sin 2–0-ledning och vann.

Det här betyder att Mjölby nu ligger på andra plats i tabellen och Hanviken är på nionde plats.

Den 4 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Tyresö Ishall.

Fredag 14 november 19.00 spelar Mjölby borta mot Karlskrona. Hanviken möter Tranås hemma i Tyresö Ishall söndag 9 november 16.00.

Mjölby–Hanviken 0–2 (0–2, 0–0, 0–0)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (5.40) Albin Carlsson (Erik Palm, Edvin Isén), 0–2 (6.29) Sebastian Frantz (Alex Ek, Tim Redstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 3-0-2

Hanviken: 3-0-2

Nästa match:

Mjölby: Karlskrona HK, borta, 14 november

Hanviken: Tranås AIF, hemma, 9 november