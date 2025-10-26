Hanviken besegrade Dalen med 6–3

Hanviken vann med 6–3 mot Dalen

Edvin Isén avgjorde för Hanviken

Tredje raka förlusten för Dalen

Hanviken besegrade Dalen på bortaplan i söndagens möte i hockeyettan södra. 3–6 (1–2, 0–2, 2–2) slutade matchen.

Mariestad nästa för Hanviken

Hanviken tog ledningen i början av första perioden genom Alex Ek.

Dalen kvitterade till 1–1 genom William Romfors efter 9.41.

Efter 10.10 i matchen gjorde Hanviken 1–2 genom Albin Pedersen. Hanviken startade andra perioden bäst och gick från 1–2 till 1–4 genom två snabba mål tidigt i perioden av Erik Palm och Edvin Isén. Efter 0.13 i tredje perioden ökade Hanviken på till 1–5 genom Henrik Hallberg.

Dalen reducerade dock på nytt till både 2–5 och 3–5 genom Hampus Sandahl och Liam Persson i tredje perioden.

Hanviken kunde dock avgöra till 3–6 med 31 sekunder kvar av matchen genom Mika Ounasvuori.

Alex Ek gjorde ett mål för Hanviken och spelade fram till två mål.

Dalen har en vinst och fyra förluster och 7–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hanviken har tre vinster och två förluster och 20–15 i målskillnad.

Dalen ligger på 18:e plats i tabellen efter matchen medan Hanviken ligger på elfte plats.

Lagen möts igen 22 februari i Tyresö Ishall.

Dalen tar sig an Borås i nästa match borta onsdag 29 oktober 19.00. Hanviken möter Mariestad hemma lördag 1 november 16.00.

Dalen–Hanviken 3–6 (1–2, 0–2, 2–2)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Första perioden: 0–1 (0.43) Alex Ek (Adam Falk, Alexander Karlsson), 1–1 (9.41) William Romfors (Oskar Cederqvist, Noel Styrenius), 1–2 (10.10) Albin Pedersen (Ludvig Almgren, Mika Ounasvuori).

Andra perioden: 1–3 (23.55) Erik Palm (Alex Ek, Edvin Isén), 1–4 (27.44) Edvin Isén (Alex Ek, Alexander Karlsson).

Tredje perioden: 1–5 (40.13) Henrik Hallberg (Lucas Feuk, Pelle Carlsson), 2–5 (41.36) Hampus Sandahl (Daniel Glad, Max Forsell), 3–5 (49.45) Liam Persson (Victor Westh, Hugo Rostedt), 3–6 (59.29) Mika Ounasvuori (Pelle Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 1-0-4

Hanviken: 3-0-2

Nästa match:

Dalen: Borås HC, borta, 29 oktober

Hanviken: Mariestad BoIS HC, hemma, 1 november