Hannes Andersson i målform när Västervik vann mot Mjölby

Västervik segrade – 5–1 mot Mjölby

Västerviks tionde seger på de senaste tio matcherna

Bortalaget Västervik tog hem de tre poängen efter seger mot Mjölby i U20 division 1 C syd herr. 1–5 (1–2, 0–0, 0–3) slutade lördagens match.

– Jag tycker att vi gör en väldigt bra match i 50 minuter. Vi spelar stabilt och bra i fem mot fem, men vi släpper tyvärr in mål i boxplay och hamnar i underläge. Trots det skapar vi mycket och är nära att kvittera flera gånger, men vi får helt enkelt inte in pucken. När vi släpper in 1–3 mitt i tredje perioden så tappar vi lite fokus och spelet faller isär. Slutsiffrorna 1–5 speglar inte matchbilden, kommenterade Mjölbys tränare Alexander Björk.

Västerviks tränare Gabriel Remelin tyckte till om matchen:

– Vi gör väl inte säsongens bästa match men känns som vi hittar olika vägar till seger när vi inte är riktigt på. Kul att möjligheten till serieseger kan avgöras på tisdag hemma i LF Arena. Extra plus till Elvirton, Sebbe och Tyler.

Det här innebär att Västervik nu har tolv segrar i följd i U20 division 1 C syd herr och behöver två segrar till för att gå igenom serien obesegrade.

Hannes Andersson gjorde två mål för Västervik

Mjölby tog ledningen i början av första perioden genom Miliam Sjöö-Laisio.

Därefter fixade Västerviks Elvirton Norling och Hannes Andersson att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Även i tredje perioden var Västervik starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Albin Engström, David Salomonsson och Hannes Andersson och avgjorde matchen.

Västerviks Albin Engström stod för tre poäng, varav ett mål.

Med två omgångar kvar är Mjölby på sjätte plats i tabellen medan Västervik leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Västerviks IK med 5–2.

På tisdag 18 november 19.00 spelar Mjölby borta mot Guts/Valdemarsvik och Västervik hemma mot Nässjö.

Mjölby–Västervik 1–5 (1–2, 0–0, 0–3)

U20 division 1 C syd herr, ProTrain Arena

Första perioden: 1–0 (3.34) Miliam Sjöö-Laisio (Noel Eriksson, Olle Andersson), 1–1 (7.11) Elvirton Norling (Filip Westerberg, Isak Karlsson), 1–2 (8.52) Hannes Andersson (Albin Engström).

Tredje perioden: 1–3 (44.43) Albin Engström (Isak Karlsson, Filip Westerberg), 1–4 (54.12) David Salomonsson (William Jörbrink, Anthon Lovenhill), 1–5 (56.00) Hannes Andersson (Albin Engström, Elvirton Norling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 2-0-3

Västervik: 5-0-0

Nästa match:

Mjölby: IK Guts/Valdemarsviks IF, borta, 18 november

Västervik: Nässjö HC, hemma, 18 november