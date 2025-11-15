Haninge Anchors vann toppmötet borta mot Tumba

Haninge Anchors vann med 6–2 mot Tumba

Haninge Anchors fjärde seger på de senaste fem matcherna

Charlie Håkansson matchvinnare för Haninge Anchors

Två topplag möttes i U20 division 1 östra C herr under lördagen när Tumba tog emot tredjeplacerade Haninge Anchors. Haninge Anchors vann matchen med 6–2 (3–1, 2–0, 1–1).

Segern var Haninge Anchors fjärde på de senaste fem matcherna.

Tumba–Haninge Anchors – mål för mål

Tumba tog ledningen i första perioden genom William Tillman.

Haninge Anchors gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3 inom bara 2.19. Haninge Anchors startade andra perioden bäst och gick från 1–3 till 1–5 genom två snabba mål tidigt i perioden av Noel Wixtröm och Max Eriksson. Tumba reducerade dock till 2–5 genom Andreas Jansson efter 6.19 av perioden.

Haninge Anchors kunde dock avgöra till 2–6 med 2.24 kvar av matchen genom Oscar Blomqvist.

Haninge Anchors Gustav Michelsson Kindbom stod för tre poäng, varav ett mål.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Tumba med 23–14 och Haninge Anchors med 22–16 i målskillnad.

För Haninge Anchors gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Tumba är klara seriesegrare. Två poäng skiljer lagen åt.

När lagen möttes senast vann IFK Tumba IK med 5–1.

I sista matchen möter Tumba Järna borta på lördag 22 november 16.00.

Tumba–Haninge Anchors 2–6 (1–3, 0–2, 1–1)

U20 division 1 östra C herr, Ishuset

Första perioden: 1–0 (14.29) William Tillman (Andreas Jansson, Casper Pernsell), 1–1 (15.17) Gustav Michelsson Kindbom (Charlie Håkansson), 1–2 (15.27) Melwin Kollberg (Max Eriksson, Hugo Palmert), 1–3 (17.36) Charlie Håkansson (Lukas Terehhov).

Andra perioden: 1–4 (23.11) Noel Wixtröm (Melwin Kollberg, Gustav Michelsson Kindbom), 1–5 (24.03) Max Eriksson (Victor Lundberg-Strid).

Tredje perioden: 2–5 (46.19) Andreas Jansson (Acke Kajova, Yoshi Laurin), 2–6 (57.36) Oscar Blomqvist (Gustav Michelsson Kindbom, Lukas Terehhov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 4-0-1

Haninge Anchors: 4-0-1

Nästa match:

Tumba: Järna SK, borta, 22 november