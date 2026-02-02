Haninge Anchors tog revansch – 4–1-seger mot Trångsund

Seger för Haninge Anchors med 4–1 mot Trångsund

Simon Alex Lilge gjorde två mål för Haninge Anchors

Gustav Michelsson Kindbom avgjorde för Haninge Anchors

Det blev seger för Haninge Anchors med 4–1 (1–0, 1–1, 2–0) mot Trångsund på måndagen i U20 allettan östra. Med det tog hemmalaget revansch, då Trångsund vann senaste mötet lagen emellan med hela 6–0.

Simon Alex Lilge tvåmålsskytt för Haninge Anchors

Alexander Gresté gav Haninge Anchors ledningen efter 13 minuters spel efter pass från Noel Wixtröm och Casper Malmenborn.

Jacob Samuelsson kvitterade för Trångsund efter 3.54 in i andra perioden efter förarbete av Charlie Östlund Ramberg och Kevin Keric. Efter 19.18 i andra perioden slog Gustav Michelsson Kindbom till på pass av Melwin Kollberg och Alexander Gresté och gav Haninge Anchors ledningen.

7.01 in i tredje perioden fick Simon Alex Lilge utdelning framspelad av Gustav Michelsson Kindbom och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med två sekunder kvar att spela återigen genom Simon Alex Lilge assisterad av Lukas Terehhov.

Det här betyder att Haninge Anchors ligger på sjunde plats i tabellen och Trångsund är på nionde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Trångsunds IF har tagit två segrar före den här matchen. Haninge Anchors HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Haninge Anchors tar sig an Järna i nästa match borta fredag 6 februari 19.30. Trångsund möter Segeltorp hemma onsdag 4 februari 20.00.

Haninge Anchors–Trångsund 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

U20 allettan östra, Torvalla Ishall

Första perioden: 1–0 (13.10) Alexander Gresté (Noel Wixtröm, Casper Malmenborn).

Andra perioden: 1–1 (23.54) Jacob Samuelsson (Charlie Östlund Ramberg, Kevin Keric), 2–1 (39.18) Gustav Michelsson Kindbom (Melwin Kollberg, Alexander Gresté).

Tredje perioden: 3–1 (47.01) Simon Alex Lilge (Gustav Michelsson Kindbom), 4–1 (59.58) Simon Alex Lilge (Lukas Terehhov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haninge Anchors: 3-0-2

Trångsund: 0-0-5

Nästa match:

Haninge Anchors: Järna SK, borta, 6 februari 19.30

Trångsund: Segeltorps IF, hemma, 4 februari 20.00