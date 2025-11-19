Haninge Anchors HC U18 starkast – avgjorde i förlängningen mot Värmdö HC 2

Haninge Anchors HC U18 segrade – 4–3 efter förlängning

Haninge Anchors HC U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Haninge Anchors HC U18:s Noel Wixtröm tvåmålsskytt

Matchen mellan hemmalaget Haninge Anchors HC U18 och gästande Värmdö HC 2 i U18 Div 1 östra B herr var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Haninge Anchors HC U18 avgöra till 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Noel Wixtröm som gjorde det avgörande målet.

Segern var Haninge Anchors HC U18:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Noel Wixtröm gjorde två mål för Haninge Anchors HC U18

Malte Dahlgren Gräsvik gjorde 1–0 till Haninge Anchors HC U18 efter bara 3.04 assisterad av Victor Soler Engvall.

Värmdö HC 2 kvitterade till 1–1 efter 11.14 genom Sverre Eklinder.

Värmdö HC 2 gjorde två mål i andra perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Charlie Ebberyd och Leo Fredsborn.

Haninge Anchors HC U18 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Oliwer Eriksson Nordgren och Noel Wixtröm.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Stor matchhjälte för Haninge Anchors HC U18 blev Noel Wixtröm som 1.15 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Det här var Haninge Anchors HC U18:s andra uddamålsseger den här säsongen.

Det här betyder att Haninge Anchors HC U18 ligger kvar på andra plats i tabellen och Värmdö HC 2 på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Haninge Anchors HC med 4–2.

Söndag 23 november 19.00 spelar Haninge Anchors HC U18 borta mot Trångsunds IF U18. Värmdö HC 2 möter FOC Farsta IF hemma i Ekhallen lördag 22 november 17.00.

Haninge Anchors HC U18–Värmdö HC 2 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 1–0)

U18 Div 1 östra B herr, Torvalla Ishall

Första perioden: 1–0 (3.04) Malte Dahlgren Gräsvik (Victor Soler Engvall), 1–1 (11.14) Sverre Eklinder.

Andra perioden: 1–2 (24.14) Charlie Ebberyd (Love Tvelin), 1–3 (29.16) Leo Fredsborn (Elias Hagström Galjaard), 2–3 (36.08) Oliwer Eriksson Nordgren (Oliver Eklund, Victor Soler Engvall), 3–3 (37.23) Noel Wixtröm (Lukas Terehhov).

Förlängning: 4–3 (61.15) Noel Wixtröm (Ludvig Laurin, Miles Mahlberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haninge Anchors HC U18: 4-0-1

Värmdö HC 2: 1-1-3

Nästa match:

Haninge Anchors HC U18: Trångsunds IF, borta, 23 november

Värmdö HC 2: FOC Farsta IF, hemma, 22 november