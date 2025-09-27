Hanhals vann på hemmaplan mot Halmstad HF

Hanhals-seger med 5–1 mot Halmstad HF

Jack Lansinger matchvinnare för Hanhals

Matheo Rix gjorde målet för Halmstad HF

Hanhals vann hemma mot Halmstad HF i U20 region syd herr. Matchen på lördagen slutade 5–1 (4–0, 1–0, 0–1).

Hanhals–Halmstad HF – mål för mål

Hanhals stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 6.07 tidigt i perioden. Efter 12.04 i andra perioden slog Theodor Olsson till, framspelad av Hugo Samuelsson och gjorde 5–0. 8.37 in i tredje perioden nätade Halmstad HF:s Matheo Rix på pass av Julius Roth och Emilio Loftenius och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Halmstad HF.

Hanhals Lukas Blomgren Dahl stod för ett mål och två assists.

Halmstad HF vann senast lagen möttes med 4–2 i Halmstad Arena.

Lagen möts igen 8 november i Halmstad Arena.

I nästa match, tisdag 30 september, har Hanhals Kungälv borta i Oasen 19.00, medan Halmstad HF spelar hemma mot Karlskrona 19.20.

Hanhals–Halmstad HF 5–1 (4–0, 1–0, 0–1)

U20 region syd herr, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 1–0 (3.16) Love Klaveskjöld (Lukas Blomgren Dahl, William Pettersson), 2–0 (4.54) Jack Lansinger (Rasmus Ohlin, Johan Henriksson), 3–0 (6.12) Lukas Blomgren Dahl (Felix Lingenhult, Ville Carlsson), 4–0 (9.23) Felix Lingenhult (Lukas Blomgren Dahl, Filip Hultqvist).

Andra perioden: 5–0 (32.04) Theodor Olsson (Hugo Samuelsson).

Tredje perioden: 5–1 (48.37) Matheo Rix (Julius Roth, Emilio Loftenius).

Nästa match:

Hanhals: Kungälvs IK, borta, 30 september

Halmstad HF: Karlskrona HK, hemma, 30 september