Hanhals J18 vann – efter hattrick av Jonathan Ringgren

Hanhals J18 segrade – 5–1 mot Kållered

Jonathan Ringgren gjorde tre mål för Hanhals J18

Andra raka segern för Hanhals J18

Jonathan Ringgren gjorde tre mål när Hanhals J18 segrade borta mot Kållered i U18 division 1 syd A. Till slut blev det 5–1 (1–0, 1–0, 3–1).

Det var andra raka för Hanhals J18, efter 4–0-segern mot Grästorp/Sörhaga Alingsås i premiären.

Jonathan Ringgren med tre mål för Hanhals J18

Jonathan Ringgren gav Hanhals J18 ledningen efter 17.21 framspelad av Ludwig Bonander och Max Johansson. Efter 16.55 i andra perioden nätade Jonathan Ringgren på nytt framspelad av Linus Krook och Ludwig Bonander och gjorde 0–2. Hanhals J18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 7.28 genom Ludwig Bonander och gick upp till 0–4 innan Kållered svarade.

Slutresultatet blev 1–5 i Hanhals J18:s favör.

Ludwig Bonander gjorde ett mål för Hanhals J18 och spelade dessutom fram till tre mål och Jonathan Ringgren gjorde tre mål.

Den 16 november möts lagen återigen, då i Kungsbacka Ishall.

Kållered tar sig an Halmstad J18 i nästa match borta torsdag 16 oktober 19.20. Hanhals J18 möter samma dag 19.30 Kungälv hemma.

Kållered–Hanhals J18 1–5 (0–1, 0–1, 1–3)

U18 division 1 syd A, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (17.21) Jonathan Ringgren (Ludwig Bonander, Max Johansson).

Andra perioden: 0–2 (36.55) Jonathan Ringgren (Linus Krook, Ludwig Bonander).

Tredje perioden: 0–3 (47.28) Ludwig Bonander (Robin Caris, Leo Lessig), 0–4 (50.48) Leo Lessig (Ludwig Karlsson), 1–4 (58.52) Valter Thuresson (Valter Muthas, Gustav Corneliusson), 1–5 (59.35) Jonathan Ringgren (Ludwig Bonander, William Wennergrund).

Nästa match:

Kållered: Halmstad Hammers HC, borta, 16 oktober

Hanhals J18: Kungälvs IK, hemma, 16 oktober