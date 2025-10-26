Hanhals J18 vände och vann mot Bäcken

Hanhals J18 segrade – 4–3 mot Bäcken

Love Klaveskjöld gjorde två mål för Hanhals J18

Hanhals J18 nu andra, Bäcken på tredje plats

Matchen i U18 division 1 syd A mellan Hanhals J18 och Bäcken i Kungsbacka Ishall fick se en vändning i sista perioden. Bortalaget Bäcken hade ledningen i början av tredje perioden, med 3–1, men Hanhals J18 vände matchen och vann till slut med 4–3.

Love Klaveskjöld med två mål för Hanhals J18

Bäcken startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Melvin Mireblom och Philip Khanna innan Hanhals J18 svarade och gjorde 2–1 genom Karl Rehnström. Efter 3.02 i andra perioden nätade Sture Aronsson på pass av Philip Khanna och Melker Gyllenspetz Munro och gjorde 1–3. Hanhals J18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–3 till 4–3 i tredje perioden. Klaveskjölds 4–3-mål kom med knappt sex minuter kvar av matchen.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Hanhals J18 med 22–14 och Bäcken med 33–13 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet andra plats i tabellen. Bäcken är på tredje plats.

Den 30 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Marconihallen.

Hanhals J18 tar sig an Borås i nästa match borta söndag 2 november 14.00. Bäcken möter samma dag 13.00 Halmstad J18 hemma.

Hanhals J18–Bäcken 4–3 (1–2, 0–1, 3–0)

U18 division 1 syd A, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 0–1 (0.54) Melvin Mireblom (Emil Kollgren, Hannes Ekdahl), 0–2 (14.39) Philip Khanna (Olle Skartind), 1–2 (18.45) Karl Rehnström (Milo Lönn).

Andra perioden: 1–3 (23.02) Sture Aronsson (Philip Khanna, Melker Gyllenspetz Munro).

Tredje perioden: 2–3 (41.28) Love Klaveskjöld (Elliot Fjellman, Jonathan Ringgren), 3–3 (46.09) Oliver Hallin, 4–3 (54.21) Love Klaveskjöld (Ludwig Bonander, Jonathan Ringgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals J18: 3-1-1

Bäcken: 3-0-2

Nästa match:

Hanhals J18: Borås HC, borta, 2 november

Bäcken: Halmstad Hammers HC, hemma, 2 november