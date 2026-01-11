Hanhals J18 utklassade Kållered SK U18 – seger med 11–2

Åtta olika målskyttar för Hanhals J18

Åtta mål för Hanhals J18 utan svar

Bäcken nästa motståndare för Kållered SK U18

Hanhals J18 spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Kållered SK U18 i U18 division 1 syd A vår med hela 11–2 (4–0, 2–0, 5–2).

Det var andra raka för Hanhals J18, efter 4–1-segern mot Lidköping i premiären.

Elliot Fjellman gjorde avgörande målet

Hanhals J18 var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Efter 7.06 i andra perioden nätade Jonathan Ringgren och gjorde 0–5. Ludwig Bonander gjorde dessutom 0–6 efter 17.43 på pass av Linus Krook och Milian Karlsson.

Hanhals J18 vann också tredje perioden 2–5 och matchen med hela 11–2.

Ludwig Bonander gjorde ett mål för Hanhals J18 och tre assist, Jonathan Ringgren stod för fyra poäng, varav två mål, Ralf Wikner gjorde två mål och spelade fram till två mål, Linus Krook hade tre assists och Oliver Hallin hade tre assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 februari i Kungsbacka Ishall.

Nästa motstånd för Hanhals J18 är Grästorp/Sörhaga Alingsås. Lagen möts söndag 18 januari 13.00 i Kungsbacka Ishall.

Kållered SK U18–Hanhals J18 2–11 (0–4, 0–2, 2–5)

U18 division 1 syd A vår, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (10.20) William Wennergrund (Jonathan Ringgren, Ludwig Bonander), 0–2 (11.37) Leo Lessig (Ralf Wikner, Karl Rehnström), 0–3 (15.15) Elliot Fjellman (William Wennergrund), 0–4 (16.40) Robin Caris (Karl Rehnström).

Andra perioden: 0–5 (27.06) Jonathan Ringgren, 0–6 (37.43) Ludwig Bonander (Linus Krook, Milian Karlsson).

Tredje perioden: 0–7 (41.53) Ralf Wikner (Oliver Hallin, Ludwig Bonander), 0–8 (45.46) Jonathan Ringgren (Oliver Hallin, Ludwig Bonander), 1–8 (50.27) Elias Kuhlin (Liam Nilsson), 1–9 (52.55) Emil Löfgren (Ralf Wikner, Linus Krook), 2–9 (53.21) Simon Lindgren (Oskar Lundh, Valter Thuresson), 2–10 (55.28) Ralf Wikner (Milian Karlsson, Linus Krook), 2–11 (58.30) Elliot Fjellman (Jonathan Ringgren, Oliver Hallin).

Nästa match:

Hanhals J18: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, hemma, 18 januari 13.00