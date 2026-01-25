Hampus Ljunggren Hedman i målform när Boo vann mot IK Göta

Boo vann med 4–1 mot IK Göta

Hampus Ljunggren Hedman gjorde två mål för Boo

Julian Lust Özmen avgjorde för Boo

Bortalaget Boo tog hem de tre poängen efter seger mot IK Göta i U18 allettan östra fortsättningsserie. 1–4 (0–1, 0–3, 1–0) slutade söndagens match.

Hampus Ljunggren Hedman gjorde två mål för Boo

Hampus Ljunggren Hedman gjorde 1–0 till Boo efter 7.27 på passning från Edvin Runnäs Boivie.

Även i andra perioden var Boo starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Julian Lust Özmen, Axel Andersson och Hampus Ljunggren Hedman.

7.26 in i tredje perioden satte Oliwer Ekström pucken på pass av Axel Rinman och reducerade. Mer än så blev det dock inte för IK Göta.

Boos Axel Andersson stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, torsdag 29 januari möter IK Göta Järna hemma i HCL Tech Arena 20.00 medan Boo spelar hemma mot Lidingö Vikings HC 19.45.

IK Göta–Boo 1–4 (0–1, 0–3, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, HCL Tech Arena

Första perioden: 0–1 (7.27) Hampus Ljunggren Hedman (Edvin Runnäs Boivie).

Andra perioden: 0–2 (26.06) Julian Lust Özmen (Axel Andersson), 0–3 (34.11) Axel Andersson (Julian Lust Özmen), 0–4 (37.41) Hampus Ljunggren Hedman (Axel Andersson).

Tredje perioden: 1–4 (47.26) Oliwer Ekström (Axel Rinman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 3-0-2

Boo: 3-0-2

Nästa match:

IK Göta: Järna SK, hemma, 29 januari 20.00

Boo: Lidingö Vikings HC, hemma, 29 januari 19.45