Hampus Ek i målform – Tierps HK U18 vann mot SK Iron Hockey

Tierps HK U18 vann med 7–3 mot SK Iron Hockey

Tierps HK U18:s Hampus Ek tvåmålsskytt

Andra raka segern för Tierps HK U18

Tierps HK U18 vann mot gästande SK Iron Hockey i U18 Div 1 östra A herr. 7–3 (3–1, 3–2, 1–0) slutade matchen på torsdagen.

Tierps HK U18 har startat med två raka segrar, efter 11–0 mot IFK Österåker Hockey i premiären.

Hampus Ek med två mål för Tierps HK U18

Tierps HK U18 tog ledningen i första perioden genom Eddie Käll.

SK Iron Hockey kvitterade till 1–1 genom Edvin Reutersköld efter 12.58.

Tierps HK U18 gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Ivar Jonsson och Hampus Ek. Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 6–3.

Kevin Grundin stod för målet när Tierps HK U18 punkterade matchen med ett 7–3-mål med 1.34 kvar att spela på pass av Eddie Käll och Oliver Hansson. 7–3-målet blev matchens sista.

SK Iron Hockeys Albin Jansson stod för tre poäng, varav ett mål. Oliver Hansson hade tre assists för Tierps HK U18 och Eddie Käll gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 20 november i Lindbergs Arena.

I nästa match, söndag 12 oktober möter Tierps HK U18 Hässelby Kälvesta HC U18 borta i Reliable Arena 16.30 medan SK Iron Hockey spelar hemma mot Norrtälje IK U18 18.00.

Tierps HK U18–SK Iron Hockey 7–3 (3–1, 3–2, 1–0)

U18 Div 1 östra A herr, Vegahallen

Första perioden: 1–0 (12.29) Eddie Käll (Oliver Hansson, Hugo Vindeland), 1–1 (12.58) Edvin Reutersköld (Albin Jansson), 2–1 (14.05) Ivar Jonsson (Oliver Hansson, Eddie Käll), 3–1 (15.17) Hampus Ek (Ivar Jonsson).

Andra perioden: 4–1 (20.28) Hampus Ek (Albin Lindegren), 5–1 (24.59) Joel Uebersax (Kevin Larsson), 5–2 (30.55) Johannes Lundström (Anton Hedberg, Albin Jansson), 6–2 (33.03) Kevin Larsson (Elias Karlsson, Oscar Susi), 6–3 (39.30) Albin Jansson (Edvin Reutersköld).

Tredje perioden: 7–3 (58.26) Kevin Grundin (Eddie Käll, Oliver Hansson).

Nästa match:

Tierps HK U18: Hässelby Kälvesta HC, borta, 12 oktober

SK Iron Hockey: Norrtälje IK, hemma, 12 oktober